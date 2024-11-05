Görüş Bildir
Haberler
TV
ATV Dizisi Bir Gece Masalı'nda Şaşırtan Veda: Diziden Ayrılıyor!

ATV Dizisi Bir Gece Masalı'nda Şaşırtan Veda: Diziden Ayrılıyor!

Bir Gece Masalı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.11.2024 - 16:32

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı ekibinde ayrılık rüzgarları esiyor. Geçenlerde Hakan Gerçek ekibe veda etmişti, Birsen Altuntaş bir oyuncunun daha ayrılığını duyurdu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Bir Gece Masalı" yeni sezonda dikkat çeken dizilerden bir tanesi oldu. Ancak bazı oyuncuların tek tek ayrılışı sevenlerini üzdü.

"Bir Gece Masalı" yeni sezonda dikkat çeken dizilerden bir tanesi oldu. Ancak bazı oyuncuların tek tek ayrılışı sevenlerini üzdü.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan diziyle ilgili yeni bir oyuncunun daha ayrıldığı haberi şaşırttı.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan diziyle ilgili yeni bir oyuncunun daha ayrıldığı haberi şaşırttı.

Geçen hafta Sıla'nın babası Mustafa karakterine hayat veren Hakan Gerçek, diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu hafta ise Sıla karakterini canlandıran Ecem Çalhan da hikayesinin sona ermesi nedeniyle "Bir Gece Masalı"na veda edecek.

Geçen hafta Sıla'nın babası Mustafa karakterine hayat veren Hakan Gerçek, diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu hafta ise Sıla karakterini canlandıran Ecem Çalhan da hikayesinin sona ermesi nedeniyle "Bir Gece Masalı"na veda edecek.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın