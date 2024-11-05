ATV Dizisi Bir Gece Masalı'nda Şaşırtan Veda: Diziden Ayrılıyor!
ATV Dizisi Bir Gece Masalı'nda Şaşırtan Veda: Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı ekibinde ayrılık rüzgarları esiyor. Geçenlerde Hakan Gerçek ekibe veda etmişti, Birsen Altuntaş bir oyuncunun daha ayrılığını duyurdu.
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"Bir Gece Masalı" yeni sezonda dikkat çeken dizilerden bir tanesi oldu. Ancak bazı oyuncuların tek tek ayrılışı sevenlerini üzdü.
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Bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan diziyle ilgili yeni bir oyuncunun daha ayrıldığı haberi şaşırttı.
Geçen hafta Sıla'nın babası Mustafa karakterine hayat veren Hakan Gerçek, diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu hafta ise Sıla karakterini canlandıran Ecem Çalhan da hikayesinin sona ermesi nedeniyle "Bir Gece Masalı"na veda edecek.
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