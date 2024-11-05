Darp, Şantaj... Galerici Sevgilisi Tarafından Milyonlarca Lira Dolandırılan Kadın Müge Anlı'da İsyan Etti!
Darp, Şantaj... Galerici Sevgilisi Tarafından Milyonlarca Lira Dolandırılan Kadın Müge Anlı'da İsyan Etti!
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Şeyma Karataş bir milyon 800 bin tl dolandırıldığı iddiası ile Müge Anlı'ya başvurdu. Henüz 26 yaşında olan Şeyma aşk yaşadığı Ankaralı galerici sevgilisi Emre tarafından kandırıldığını iddia etti.
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Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisinin borç para istemesi üzerine ona inanan Şeyma varını yoğunu verdi.
Önce elindekileri gözden çıkaran genç kadın, daha sonra babasından da gizlice para aldı. Babasının banka hesaplarından sevgilisine para gönderen kadın sonunda eve evraklar gelince gerçeği fark etti.
Yalnızca ailesini ve kendisini değil arkadaşlarını da mağdur eden Şeyma, herkesten borç para aldı ancak ödeyemedi.
''Darbedildim, fotoğraflı şantaja maruz kaldım." diyen Şeyma "Başka erkeklerle de görüştürmeye çalıştı." diyerek yaşadıklarını anlattı.
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Şimdi Şeyma, Müge Anlı'da "Artık paralarımı geri versin." diyerek ağladı. Emre'nin paralarını getirmesini bekliyor.
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