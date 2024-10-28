Müge Anlı'daki Ali Can Demirci Olayı Nedir? 28 Ekim Pazartesi Yayında Yaşanan Gelişmeler!
Müge Anlı'daki Ali Can Demirci Olayı Nedir? 28 Ekim Pazartesi Yayında Yaşanan Gelişmeler!
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32 yaşındaki Ali Can Demirci'nin kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.
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Ali Can Demirci, bir kaynak ustası ve üç çocuk babasıydı. Haziran ayından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamadı.
Müge Anlı'nın Yayınında Neler Yaşandı?
Ali Can'ı en son gören Necip, Hasan Hüseyin ve Ali Müge Anlı'nın yayınına çıktı. O gün yasaklı madde kullandıklarını söyleyen arkadaşları, Alican'ı sahilde kaybettiklerini belirttiler. Ancak Ali'nin çıplak ayakla otogara gitmesi ve kameralara yakalanan görüntüleri şüphe uyandırdı.
Müge Anlı'nın yayınına bağlanan başka şahitler ise Ali Can'ın sağa sola sataştığını ve arkadaşlarınının bir şeyler sakladığını iddia etti.
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