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Müge Anlı'daki Ali Can Demirci Olayı Nedir? 28 Ekim Pazartesi Yayında Yaşanan Gelişmeler!

Müge Anlı'daki Ali Can Demirci Olayı Nedir? 28 Ekim Pazartesi Yayında Yaşanan Gelişmeler!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 10:42

ATV'de hafta içi her gün saat 10'da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 28 Ekim Pazartesi günü ne oldu? Müge Anlı'da işlenen Alican Demirci olayı nedir, işte 28 Ekim yayınında yaşanan gelişmeler...

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32 yaşındaki Ali Can Demirci'nin kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.

32 yaşındaki Ali Can Demirci'nin kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.

Antalya'nın Kemer Konyaltı bölgesinde 29 Haziran Cumartesi günü ortadan kaybolan Ali Can Demirci'nin ailesi, Müge Anlı'dan yardım talebinde bulundu. Dört aydır ulaşılamayan genç adamın ne olduğu konusu derinlemesine incelendi.

Ali Can Demirci, bir kaynak ustası ve üç çocuk babasıydı. Haziran ayından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamadı.

Ali Can Demirci, bir kaynak ustası ve üç çocuk babasıydı. Haziran ayından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamadı.

Konyaaltı sahilindeki ormanlık alana gittiği bilinen ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Demirci'nin evine dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi polise başvurdu. Endişe içindeki ailesi, ATV'nin popüler programı 'Müge Anlı İle Tatlı Sert'e başvurarak yardım istedi.

Müge Anlı'nın Yayınında Neler Yaşandı?

Müge Anlı'nın Yayınında Neler Yaşandı?

Ali Can'ın hem arkadaşı hem de akrabası olan Hasan Hüseyin Keman'ın, 'O gün Ali Can ile kavga ettik, öldürüp sahile gömdük' şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Ali Can'ın annesi Nergis Demirci, 'Kemiğine bile razıyım, benim kuzumu bul Müge kızım' sözleriyle izleyicilerin yüreklerini sızlattı.

Ali Can'ı en son gören Necip, Hasan Hüseyin ve Ali Müge Anlı'nın yayınına çıktı. O gün yasaklı madde kullandıklarını söyleyen arkadaşları, Alican'ı sahilde kaybettiklerini belirttiler. Ancak Ali'nin çıplak ayakla otogara gitmesi ve kameralara yakalanan görüntüleri şüphe uyandırdı.

Ali Can'ı en son gören Necip, Hasan Hüseyin ve Ali Müge Anlı'nın yayınına çıktı. O gün yasaklı madde kullandıklarını söyleyen arkadaşları, Alican'ı sahilde kaybettiklerini belirttiler. Ancak Ali'nin çıplak ayakla otogara gitmesi ve kameralara yakalanan görüntüleri şüphe uyandırdı.

Şüpheli kayboluşla ilgili olarak Ali Can'ın son görüştüğü arkadaşlarına yöneltilen suçlamalar üzerine, gençler Konya'dan canlı yayına bağlanarak kendilerini savundu. Ek olarak, Ali Can Demirci'ye neden para gönderdiklerini açıklamakta da zorlandılar.

Müge Anlı'nın yayınına bağlanan başka şahitler ise Ali Can'ın sağa sola sataştığını ve arkadaşlarınının bir şeyler sakladığını iddia etti.

Müge Anlı'nın yayınına bağlanan başka şahitler ise Ali Can'ın sağa sola sataştığını ve arkadaşlarınının bir şeyler sakladığını iddia etti.

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