Teşkilat Son Bölümde Ne Oldu? İşte Yeni Bölüme İzleyici Yorumları

Altay'ın telefonuna gelen bir çağrı, duygusal dünyasını tamamen değiştirir. Kardeşinin ölümünü kabullenmişken, Selen'in sesini duyunca yeniden umutlanır.

Altay, bir davette kendini tehlikeye atarak toplantının planını öğrenir. Bu sayede Neslihan, düşmanın ne peşinde olduğunu anlar ve çantanın önemi daha da artar. Onun bir an önce geri alınmasını hedefler.

Korkut, beklenmedik bir şekilde Suat'ın tuzağından kurtulur. Bu durum, Suat'ı ve masayı şaşırtır. Hamdi, Korkut'u bir kez daha takdir eder. Korkut ise yaşadığı tehlikeye rağmen operasyonu sürdürmeyi başarır.

Altay, Selen'i bulmak için en küçük ipuçlarının peşine düşer. Bu durum hem onu hem de Neslihan'ı çantaya ve tehlikeye yaklaştırır.