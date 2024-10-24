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Büşra Pekin Bahar'dan Ayrıldı mı? Bahar'daki Süreyya'ya Ne Oldu?

Büşra Pekin Bahar'dan Ayrıldı mı? Bahar'daki Süreyya'ya Ne Oldu?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 18:20

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'dan Büşra Pekin ayrıldı mı? Dizide Süreyya karakterine hayat veren oyuncu neden yok? İşte yanıtı...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan'ın yer aldığı diziye yeni Büşra Pekin katılmıştı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan'ın yer aldığı diziye yeni Büşra Pekin katılmıştı.

Bahar'ın Yeni Bölümünde Büşra Pekin (Süreyya) yok mu?

Bahar'ın Yeni Bölümünde Büşra Pekin (Süreyya) yok mu?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Büşra Pekin'in hayat verdiği Süreyya karakteri artık Bahar dizisinde yer almayacak.

Büşra Pekin Bahar Dizisinden Tamamen Ayrıldı mı?

Büşra Pekin Bahar Dizisinden Tamamen Ayrıldı mı?

Diziye Evren'in sevgilisi ve Bahar'ın çalıştığı hastanenin başhekimi Süreyya Biçer olarak dahil olan oyuncu hikayenin gidişatı nedeniyle diziden ayrıldı. Gelecek bölümlerde yer almayacak.

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