Büşra Pekin Bahar'dan Ayrıldı mı? Bahar'daki Süreyya'ya Ne Oldu?
Büşra Pekin Bahar'dan Ayrıldı mı? Bahar'daki Süreyya'ya Ne Oldu?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'dan Büşra Pekin ayrıldı mı? Dizide Süreyya karakterine hayat veren oyuncu neden yok? İşte yanıtı...
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan'ın yer aldığı diziye yeni Büşra Pekin katılmıştı.
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Bahar'ın Yeni Bölümünde Büşra Pekin (Süreyya) yok mu?
Büşra Pekin Bahar Dizisinden Tamamen Ayrıldı mı?
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