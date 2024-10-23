RTÜK Başkanı Açıkladı: TUSAŞ Terör Saldırısı Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!

Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.

Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır.

İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.