RTÜK Başkanı Açıkladı: TUSAŞ Terör Saldırısı Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!
RTÜK Başkanı Açıkladı: TUSAŞ Terör Saldırısı Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!
Kaynak: https://x.com/ebekirsahin/status/1849...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı haberlerine yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası açıklama geldi.
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Şahin, "Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir." diyerek ilgili haberlere yayın yasağı geldiğini duyurdu.
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