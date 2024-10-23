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RTÜK Başkanı Açıkladı: TUSAŞ Terör Saldırısı Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!

RTÜK Başkanı Açıkladı: TUSAŞ Terör Saldırısı Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 17:16

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı haberlerine yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Kaynak: https://x.com/ebekirsahin/status/1849...
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası açıklama geldi.

Şahin, "Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir." diyerek ilgili haberlere yayın yasağı geldiğini duyurdu.

Şahin, "Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir." diyerek ilgili haberlere yayın yasağı geldiğini duyurdu.

Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.

Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır.

İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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