"Hele Şükür" Diyeceksiniz: Rolüyle Tepki Çeken Oyuncuya Bahar Dizisinden Ayrılık Kararı!
"Hele Şükür" Diyeceksiniz: Rolüyle Tepki Çeken Oyuncuya Bahar Dizisinden Ayrılık Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde oynadığı Bahar dizisi ile ilgili şoke eden ayrılık haberini Birsen Altuntaş verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin Salı günleri saat 20.00'de yayınlanan dizisi Bahar ile ilgili yeni gelişme herkesi şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan'ın yer aldığı diziye yeni sezonda bomba bir isim kaıtlmıştı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan tanıdığımız Büşra Pekin, diziye Evren'in sevgilisi ve Bahar'ın çalıştığı hastanenin başhekimi Süreyya Biçer olarak dahil olmuştu.
Ancak komedi programlarından çok beğendiğimiz oyuncu bu kez izleyiciden eleştiri aldı. Büşra Pekin'in Bahar'daki karakteri hiç sevilmedi.
Oyuncunun diziye devamı ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Büşra Pekin diziden ayrılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre Süreyya karakterinin erken vedası karakterin planlandığı gibi ilerleyememesi nedeniyle oldu. İddialar doğruysa başhekim Süreyya diziye önümüzdeki hafta veda edecek.
Siz bu ayrılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın