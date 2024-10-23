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Esra Erol ve Zuhal Topal'ın Gelin Adayı Hanife Bir Ayrıl Bir Barış İlişkisine Noktayı Koydu!

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın Gelin Adayı Hanife Bir Ayrıl Bir Barış İlişkisine Noktayı Koydu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 17:29

Bir zamanların popüler olan izdivaç programlarından tanıdığımız Hanife Gürdal, sosyal medyadan boşandığını göndermeli bir paylaşımla duyurdu.

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Esra Erol ve Zuhal Topal'ın popüler televizyon programlarında gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal, zamanlar bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın popüler televizyon programlarında gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal, zamanlar bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Gürdal, başörtülü bir imajla tanındıktan sonra başörtüsünü çıkararak büyük bir tepki çekmişti. Bu dönemin çok konuşulan gelin adayı, özel hayatıyla da kamuoyunun ilgisini çekti.

Gürdal, başörtülü bir imajla tanındıktan sonra başörtüsünü çıkararak büyük bir tepki çekmişti. Bu dönemin çok konuşulan gelin adayı, özel hayatıyla da kamuoyunun ilgisini çekti.

Kemal Ayvaz ile inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Gürdal, eşi Kemal'in kendisine destek olmadığını ve eşini ailesi tarafından sevilmediğini açıklamıştı.

Kemal Ayvaz ile inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Gürdal, eşi Kemal'in kendisine destek olmadığını ve eşini ailesi tarafından sevilmediğini açıklamıştı.

Sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, nihayetinde boşanma kararı aldı. Hanife, bu durum hakkında göndermeli açıklamalar yaptı.

Sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, nihayetinde boşanma kararı aldı. Hanife, bu durum hakkında göndermeli açıklamalar yaptı.

"İyi kötü her anımı sizinle paylaştım, kiminiz çok sevdi kiminiz yargıladı fakat ben her zaman olanı olduğu gibi aktarmayı seven biri oldum, lafın kısası evlilik birliğimizi sevgisizlik saygısızlık adı altında dün tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız" diyen Hanife şunları söyledi:

"İyi kötü her anımı sizinle paylaştım, kiminiz çok sevdi kiminiz yargıladı fakat ben her zaman olanı olduğu gibi aktarmayı seven biri oldum, lafın kısası evlilik birliğimizi sevgisizlik saygısızlık adı altında dün tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız" diyen Hanife şunları söyledi:

'Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok (benim olan beni bulacaktır) İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz.'

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