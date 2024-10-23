Bambaşka Biri Oldu! Küçük Besleme'nin Bilge'si Bakın Nereden Çıktı?
Bambaşka Biri Oldu! Küçük Besleme'nin Bilge'si Bakın Nereden Çıktı?
1999 yılında yayınlanan Küçük Besleme dizisini hatırlayanlar bilir, küçük Bilge'ye ne kadar çok üzülürdük! Dizinin minik oyuncusu Bilge büyüdü, oyuncu Nur Kulakoğlu bakın şimdi nerede ve nasıl görünüyor?
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Nostalji rüzgarlarına hoş geldiniz. Bugünkü durak noktamız, 1999 yılında ekranlara gelmeye başlayan ve tam 175 bölüm boyunca STAR TV'de izleyicilerle buluşan Küçük Besleme dizisi.
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Tomris Oğuzalp, Nur Kulakoğlu, Kenan Pars, Esmeray, Zeynep Gülmez gibi birçok ünlü ismi bir araya getiren dizide Bilge'nin değişimine gelin birlikte bakalım.
Eğer hatırlıyorsanız, Nur Kulakoğlu, Küçük Besleme dizisinde besleme karakterini canlandırıyordu. Hayatının birçok zorlu anını ve hüzünlerini bu rolle ekranlara taşıdı.
Tomris Oğuzalp'in canlandırdığı Hayriye karakterinin yanında, çeşitli zorluklara maruz kalan Bilge karakteri, kısa ve biçimsiz kesilen saçlarıyla hafızalara kazındı.
1986 doğumlu olan Kulakoğlu, şu anda 38 yaşında. Oyunculuk kariyerine Aşık Oldum dizisiyle başlayan Kulakoğlu, Küçük Besleme, Mum Kokulu Kadınlar, Avcı, Üvey Baba ve Sururi gibi yapımlarda rol aldı.
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Günümüzde hayatı oldukça değişen ve gözlerden uzak bir yaşam süren Nur Kulakoğlu, eğitimine öncelik vermek için oyunculuğu bırakmıştı. 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun olan Kulakoğlu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptı.
Eğer merak ediyorsanız, şu anda Batman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Küçük Besleme'nin Bilge'si olarak tanıdığımız Nur Kulakoğlu, hayatını akademik alana yönlendirdi.
Ayrıca evlenen ve bir yuva kuran Kulakoğlu, mutlu anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Gördüğümüz kadarıyla eşiyle birlikte eğlenceli ve keyifli zamanlar geçiriyor.
Artık ekranlardaki yaşamından çok uzakta olan Nur Kulakoğlu'nun son halini görünce oldukça şaşırdık.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. 👇
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