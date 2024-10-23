Muhteşem Yüzyıl'ın Minik Şehzadesi Cihangir'i Görünce Tanıyamayacaksınız!
Muhteşem Yüzyıl'ın Minik Şehzadesi Cihangir'i Görünce Tanıyamayacaksınız!
Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şehzade Cihangir'in çocukluğuna hayat veren oyuncu Aybars Kartal Özson'un son halini görenler tanıyamadı.
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Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve hafızalara kazınan Muhteşem Yüzyıl dizisi yıllar geçse de popülerliğini hala sürdürüyor.
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Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç gibi yetenekli ve tanınmış isimlerin başrollerini paylaştığı bu dizi, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın hayat hikayesini izleyicilere unutulmaz bir şekilde aktardı.
Toplamda dört sezon ve 139 bölüm süren dizi, bugün birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir basamak oldu. Onlardan bazıları da minik oyunculardı.
Bu isimler arasında, Muhteşem Yüzyıl sayesinde tanınan ve genç Şehzade Cihangir karakterine hayat veren Aybars Kartal Özson da bulunuyor.
Dizi çekildiği dönemde oldukça 3 yaşında olan Özson, bugün genç bir yetişkin olarak karşımıza çıkarak hepimizi şaşırttı.
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En son Hekimoğlu dizisinde rol alan Özson'un büyüdüğünü görenler, genç oyuncuyu neredeyse tanıyamıyorlar.
Artık çocukluk döneminden hiçbir iz taşımayan Özson, aynı zamanda tutkulu bir Beşiktaş taraftarı. İşte oyuncunun 13 yıl sonraki hali...
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