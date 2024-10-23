Görüş Bildir
Haberler
TV
Muhteşem Yüzyıl'ın Minik Şehzadesi Cihangir'i Görünce Tanıyamayacaksınız!

Muhteşem Yüzyıl'ın Minik Şehzadesi Cihangir'i Görünce Tanıyamayacaksınız!

Muhteşem Yüzyıl
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 11:18

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şehzade Cihangir'in çocukluğuna hayat veren oyuncu Aybars Kartal Özson'un son halini görenler tanıyamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve hafızalara kazınan Muhteşem Yüzyıl dizisi yıllar geçse de popülerliğini hala sürdürüyor.

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve hafızalara kazınan Muhteşem Yüzyıl dizisi yıllar geçse de popülerliğini hala sürdürüyor.

Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç gibi yetenekli ve tanınmış isimlerin başrollerini paylaştığı bu dizi, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın hayat hikayesini izleyicilere unutulmaz bir şekilde aktardı.

Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç gibi yetenekli ve tanınmış isimlerin başrollerini paylaştığı bu dizi, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın hayat hikayesini izleyicilere unutulmaz bir şekilde aktardı.

Toplamda dört sezon ve 139 bölüm süren dizi, bugün birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir basamak oldu. Onlardan bazıları da minik oyunculardı.

Toplamda dört sezon ve 139 bölüm süren dizi, bugün birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir basamak oldu. Onlardan bazıları da minik oyunculardı.

Bu isimler arasında, Muhteşem Yüzyıl sayesinde tanınan ve genç Şehzade Cihangir karakterine hayat veren Aybars Kartal Özson da bulunuyor.

Bu isimler arasında, Muhteşem Yüzyıl sayesinde tanınan ve genç Şehzade Cihangir karakterine hayat veren Aybars Kartal Özson da bulunuyor.

Dizi çekildiği dönemde oldukça 3 yaşında olan Özson, bugün genç bir yetişkin olarak karşımıza çıkarak hepimizi şaşırttı.

Dizi çekildiği dönemde oldukça 3 yaşında olan Özson, bugün genç bir yetişkin olarak karşımıza çıkarak hepimizi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

En son Hekimoğlu dizisinde rol alan Özson'un büyüdüğünü görenler, genç oyuncuyu neredeyse tanıyamıyorlar.

En son Hekimoğlu dizisinde rol alan Özson'un büyüdüğünü görenler, genç oyuncuyu neredeyse tanıyamıyorlar.

Artık çocukluk döneminden hiçbir iz taşımayan Özson, aynı zamanda tutkulu bir Beşiktaş taraftarı. İşte oyuncunun 13 yıl sonraki hali...

Artık çocukluk döneminden hiçbir iz taşımayan Özson, aynı zamanda tutkulu bir Beşiktaş taraftarı. İşte oyuncunun 13 yıl sonraki hali...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın