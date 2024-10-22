Akıllara Sahte Din Adamları Geldi: Kızıl Goncalar'daki Fetva Sahnesi Gündem Oldu!
Akıllara Sahte Din Adamları Geldi: Kızıl Goncalar'daki Fetva Sahnesi Gündem Oldu!
Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde Naim Efendi ve Sadi Hüdayi'nin fetva sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
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Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği "Kızıl Goncalar" adlı dizi, geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor.
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İzleyicilerin büyük ilgisini çeken ve reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden dizi, her yeni bölümde olayların gidişatını değiştiriyor.
Dizinin merkezinde, Cüneyd karakterinin babası Vahit'in karanlık planları ve muhafazakar ile seküler kesimler arasındaki çatışmalar yer alırken son bölümde, Naim Efendi ve Sadi Hüdayi'nin sahnesi dikkat çekti.
Vahit tarafından eli kesilen Naim Efendi'nin protez el talepleri sık sık gündeme geliyordu. Son bölümde, çaresiz kalan Naim Efendi, Sadi Hüdayi'ye başvurdu ve "Bir fetva söyle se bu garibana şifa ol" dedi. Sadi Hüdayi ise "Seninle ben bir dükkan açalım, 'Her türlü fetva verilir, Fetvacı' nasıl? Faizdir, zinadır, tefeciliktir... Ortada aklanmadık hiçbir suç bırakmayız valla" yanıtını verdi. Bu sahne, sahte din adamlarını hatırlattı.
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