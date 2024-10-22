Müge Anlı'nın Yayında Bahsettiği TikTok Videosu Binlerce Kez İzlendi!

Müge Anlı'nın programının adı boşuna 'Tatlı Sert' değil! Her ne kadar acı olaylar işlese de zaman zaman bizleri güldürmeyi başaran başarılı sunucu Müge Anlı, bugünkü yayınında kendisine yapılan bir TikTok videosundan bahsetti. O videoyu bulduk çıkardık. İşte binlerce kez tıklanan eğlenceli video...