Müge Anlı'nın Yayında Bahsettiği TikTok Videosu Binlerce Kez İzlendi!
Müge Anlı'nın Yayında Bahsettiği TikTok Videosu Binlerce Kez İzlendi!
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Müge Anlı'ya "Eşim evden kaçtı.", diyerek katılan Fırat Ateş, programda hayatının şokunu yaşamıştı. Eşi Hatice Kübra'nın yakın arkadaşının birlikte olduğu adam ile kaçtığı ortaya çıktı.
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Dünkü yayına Hatice Kübra kaçtığı adam Öcal ile birlikte çıktı. Öcal'ın beraber olduğu kadının hamile olduğu ortaya çıkınca Müge Anlı bir süre Hatice'yi babasının evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak nafile.
Bu sırada Öcal kendini savunmaya devam etti ancak Hatice'den önce birlikte olduğu kadını da nikahlı karısı ile aldatmıştı.
Yayına bağlanan kadınlar Öcal'la ilgili mağduriyetlerini ifade ederken bir tanık iş yerinde 17 yaşındaki kızı da taciz edip dayak yediğini de söyledi.
Öcal bu iddiaları reddederken Müge Anlı adamın yaşına dikkat çekti. Kadınları kandırdığının altını çizmek isteyen Anlı, adama yaşını sorunca 35 yanıtını aldı.
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Adamın bu yanıtının yalan olduğunu esprili bir dille söyleyen Anlı'nın ısrarı sonucunda Öcal 50 yaşında olduğunu itiraf etti. O anlar seyirciyi güldürünce komik bir video yaptılar. Sosyal medyada gündem olan video ile ilgili Anlı, "Bizim için bir video yapmışlar Öcal, ona da çok güldüm." dedi.
İşte binlerce beğeni ve yorum alan o video👇🏻
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