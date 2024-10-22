Müge Anlı'da Kavga Çıktı: Şüpheli Ölümü Araştırılan Adamın Kızı ve Eşi Saç Baş Birbirine Girdi!
Müge Anlı'da Kavga Çıktı: Şüpheli Ölümü Araştırılan Adamın Kızı ve Eşi Saç Baş Birbirine Girdi!
Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Şemsettin Emecen'in ölümünün araştırılması için gelen kızı ve üvey annesi birbirine girdi. Tarafların kavgasını güvenlikler zor ayırdı.
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Tülay Emecen, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Şemsettin Emecen'in ölümünün ardında üvey annesi olduğu iddiası ile Müge Anlı'ya katılmıştı.
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Bugünkü yayına çıkan taraflar daha Müge Anlı ağzını açamadan kavgaya tutuştu. Ölen adamın eşi ve kızı saç baş birbirine girince yayın kesildi.
Üvey annenin kızı Müge Anlı'ya "Lütfen müdahale edin!" diye isyan etti. Anlı, "Ben ne yapabilirim. Ayrılın birbirinizden düzgünce konuşun." dedi.
Güvenliklerin araya girmesinin ardından Müge Anlı, "İddialara yanıt verin, kendinizi yere atmayın." dedi. Üvey anne ve kızı Müge Anlı'ya tepki göstermeye devam etti.
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