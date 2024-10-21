"Tiyatrocu" Diyerek Müge Anlı'yı Sinirlendirdi: "Ölen Adama Cinsel Gücü Arttırıcı Hap Verdi" İddiası!

Babalarını yeni evlendiği eşinin öldürdüğünü iddia eden çocukları şüpheli ölümün aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün stüdyoda taraflar yüzleşirken yaşlı adamın eşinin kızı iddialar için 'Burada tiyatro çevriliyor.' deyince Müge Anlı sinirlendi.