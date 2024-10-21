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"Tiyatrocu" Diyerek Müge Anlı'yı Sinirlendirdi: "Ölen Adama Cinsel Gücü Arttırıcı Hap Verdi" İddiası!

"Tiyatrocu" Diyerek Müge Anlı'yı Sinirlendirdi: "Ölen Adama Cinsel Gücü Arttırıcı Hap Verdi" İddiası!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 12:37

Babalarını yeni evlendiği eşinin öldürdüğünü iddia eden çocukları şüpheli ölümün aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün stüdyoda taraflar yüzleşirken yaşlı adamın eşinin kızı iddialar için 'Burada tiyatro çevriliyor.' deyince Müge Anlı sinirlendi.

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Tülay Emecen, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Şemsettin Emecen'in ölümünün ardındaki şüpheli durumları aydınlatmak amacıyla Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

Tülay Emecen, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Şemsettin Emecen'in ölümünün ardındaki şüpheli durumları aydınlatmak amacıyla Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

Şemsettin Emecen'in ölümü bir cinayet miydi, yoksa doğal bir sebep miydi, anlamak için Anlı, stüdyoya tarafları çağırdı.

Şemsettin Emecen'in ölümü bir cinayet miydi, yoksa doğal bir sebep miydi, anlamak için Anlı, stüdyoya tarafları çağırdı.

Tülay Emecen, babasının ölümünden 18 gün önce yaşadığı evi ikinci eşi Havva'ya devrettiğini ve kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Tüm bu olayların tesadüf olmadığına inanan Tülay Emecen, üvey annesini şüpheli bulduğunu söyledi.

Tülay Emecen, babasının ölümünden 18 gün önce yaşadığı evi ikinci eşi Havva'ya devrettiğini ve kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Tüm bu olayların tesadüf olmadığına inanan Tülay Emecen, üvey annesini şüpheli bulduğunu söyledi.

Tülay Emecen'in üvey annesi Havva Hanım da Müge Anlı'nın programında iddiaları reddetti. Ancak bugünkü yayında vefat eden yaşlı adam ile ilgili bir komşu bağlanarak yaşlı kadının kocasına 'cinsel gücü arttıran hap' verdiğini söyledi.

Tülay Emecen'in üvey annesi Havva Hanım da Müge Anlı'nın programında iddiaları reddetti. Ancak bugünkü yayında vefat eden yaşlı adam ile ilgili bir komşu bağlanarak yaşlı kadının kocasına 'cinsel gücü arttıran hap' verdiğini söyledi.

Bunun üzerine yaşlı kadının kızı Semra, "Burada bir tiyatro dönüyor." deyince Anlı'yı sinirlendirdi. Aynı iddia kadının gelininden de geldi, "Ben seni uyardım. Bu adama cinsel içerikli haplar verirsen ölür, dedim." diye konuştu.

Bunun üzerine yaşlı kadının kızı Semra, "Burada bir tiyatro dönüyor." deyince Anlı'yı sinirlendirdi. Aynı iddia kadının gelininden de geldi, "Ben seni uyardım. Bu adama cinsel içerikli haplar verirsen ölür, dedim." diye konuştu.
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Anlı, Semra'ya dönüp "Bu da mı tiyatrocu? Hani bana tiyatro çeviriyorsunuz, dedin ya. Bu da mı öyle?" diye sordu.

Anlı, Semra'ya dönüp "Bu da mı tiyatrocu? Hani bana tiyatro çeviriyorsunuz, dedin ya. Bu da mı öyle?" diye sordu.

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seremoni1

RTÜK el atmıyormuydu bu sabah programlarına n'oldu ?