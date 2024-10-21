"Tiyatrocu" Diyerek Müge Anlı'yı Sinirlendirdi: "Ölen Adama Cinsel Gücü Arttırıcı Hap Verdi" İddiası!
"Tiyatrocu" Diyerek Müge Anlı'yı Sinirlendirdi: "Ölen Adama Cinsel Gücü Arttırıcı Hap Verdi" İddiası!
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Tülay Emecen, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Şemsettin Emecen'in ölümünün ardındaki şüpheli durumları aydınlatmak amacıyla Müge Anlı'nın programına konuk oldu.
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Şemsettin Emecen'in ölümü bir cinayet miydi, yoksa doğal bir sebep miydi, anlamak için Anlı, stüdyoya tarafları çağırdı.
Tülay Emecen, babasının ölümünden 18 gün önce yaşadığı evi ikinci eşi Havva'ya devrettiğini ve kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Tüm bu olayların tesadüf olmadığına inanan Tülay Emecen, üvey annesini şüpheli bulduğunu söyledi.
Tülay Emecen'in üvey annesi Havva Hanım da Müge Anlı'nın programında iddiaları reddetti. Ancak bugünkü yayında vefat eden yaşlı adam ile ilgili bir komşu bağlanarak yaşlı kadının kocasına 'cinsel gücü arttıran hap' verdiğini söyledi.
Bunun üzerine yaşlı kadının kızı Semra, "Burada bir tiyatro dönüyor." deyince Anlı'yı sinirlendirdi. Aynı iddia kadının gelininden de geldi, "Ben seni uyardım. Bu adama cinsel içerikli haplar verirsen ölür, dedim." diye konuştu.
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Anlı, Semra'ya dönüp "Bu da mı tiyatrocu? Hani bana tiyatro çeviriyorsunuz, dedin ya. Bu da mı öyle?" diye sordu.
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RTÜK el atmıyormuydu bu sabah programlarına n'oldu ?