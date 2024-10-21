Yalı Çapkını'nda Ortaya Çıkan Skandal Çekim Hatalarına Diyecek Söz Bulamadık!
Yalı Çapkını'nda Ortaya Çıkan Skandal Çekim Hatalarına Diyecek Söz Bulamadık!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını'nda ortaya çıkan çekim hataları görenleri şoke etti. Gelen yorumlar 'Ne diyeceğimizi bilemedik!' şeklinde oldu.
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Geçtiğimiz sezon iple çekilse de yeni sezonda reytinglerde büyük bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını'nda çekim hataları ortaya çıktı.
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Sosyal medyada paylaşılan sahnelerde ekrana verilen görüntüler herkesi şaşırttı. Çünkü oyuncuların güldüğü anlar bile fark edilmeden yayınlandı.
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