Sezona Bomba Gibi Girmişti: NOW TV'nin Sevilen Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
Sezona Bomba Gibi Girmişti: NOW TV'nin Sevilen Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Yeni sezona iyi bir giriş yapsa da reytinglere tutunamayan NOW TV dizisinden final kararı geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevenlerini üzen dizinin bu hafta final yapması bekleniyor.
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Yeni sezonda diziler arasında reyting savaşları kıyasıya devam ederken Kör Nokta, Taş Kağıt Makas mücadeleden çekildi.
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Erken final yaparak üzen diziler arasına bir yenisi daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW TV'nin sevilen dizisi bu hafta yayınlanacak bölümünde veda edecek.
Reytinglere yenilen o dizi Kirli Sepeti oldu. Sezona aslında güzel bir giriş yapan dizi ne yazık ki beklenilen reytingi karşılayamayınca sonu hüsran oldu.
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