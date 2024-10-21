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Sezona Bomba Gibi Girmişti: NOW TV'nin Sevilen Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!

Sezona Bomba Gibi Girmişti: NOW TV'nin Sevilen Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 13:09

Yeni sezona iyi bir giriş yapsa da reytinglere tutunamayan NOW TV dizisinden final kararı geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevenlerini üzen dizinin bu hafta final yapması bekleniyor.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Yeni sezonda diziler arasında reyting savaşları kıyasıya devam ederken Kör Nokta, Taş Kağıt Makas mücadeleden çekildi.

Yeni sezonda diziler arasında reyting savaşları kıyasıya devam ederken Kör Nokta, Taş Kağıt Makas mücadeleden çekildi.

Erken final yaparak üzen diziler arasına bir yenisi daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW TV'nin sevilen dizisi bu hafta yayınlanacak bölümünde veda edecek.

Erken final yaparak üzen diziler arasına bir yenisi daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW TV'nin sevilen dizisi bu hafta yayınlanacak bölümünde veda edecek.

Reytinglere yenilen o dizi Kirli Sepeti oldu. Sezona aslında güzel bir giriş yapan dizi ne yazık ki beklenilen reytingi karşılayamayınca sonu hüsran oldu.

Reytinglere yenilen o dizi Kirli Sepeti oldu. Sezona aslında güzel bir giriş yapan dizi ne yazık ki beklenilen reytingi karşılayamayınca sonu hüsran oldu.

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