Kızıl Goncalar'ın Oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'ndan Senariste İsyan: "Ne Dediysen Yaptım!"
Kızıl Goncalar'ın Oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'ndan Senariste İsyan: "Ne Dediysen Yaptım!"
Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımla senarist Şükrü Necati Şahin'e isyan etti. Sevenleri 'Acaba rolünü mü beğenmiyor?' diye sordu.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar yeni sezonuyla herkesi şaşırttı. İlk bölümden bu yana muhafazakar Cüneyd gitti, yerine başkası geldi.
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Sevenleri sosyal medyadan karakterin bu radikal değişimini eleştirdiler. Tam da diziyle ilgili gündem bu iken oyuncunun paylaşımı oldukça manidar oldu.
Dizide Cüneyd'e hayat veren Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla senaristi etiketleyerek isyan etti.
Esprili bir videoyu alıntılayan Yazıcıoğlu'nun paylaşımında "Sana şimdiye kadar 'Olmaz' dedim mi? Ne dediysen yaptım. Ama benim de kalbim var. Robot değilim." sözleri dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
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İkilinin birbirleriyle arasında samimi bir dostluğu olduğunu biliyoruz. Ancak bu paylaşım "Acaba yeni Cüneyd'i mi oynamak istemiyor?" diye sorgulattı.
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