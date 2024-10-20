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Güldür Güldür Show Bir Döndü Pir Döndü: "Sonsuz Vergi Döngüsü" Skecine Yorum Yağdı!

Güldür Güldür Show Bir Döndü Pir Döndü: "Sonsuz Vergi Döngüsü" Skecine Yorum Yağdı!

Güldür Güldür
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 11:38

Yeni sezonuyla ekranlara dönen sevilen program Güldür Güldür Show, daha ilk bölümden sosyal medyanın gündemine yerleşti. Güldür Güldür Show'da 'Sonsuz vergi döngüsü' skecine adeta izleyenlerden yorum yağdı.

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BKM'nin popüler komedi programı 'Güldür Güldür Show', Show TV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluştu.

BKM'nin popüler komedi programı 'Güldür Güldür Show', Show TV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluştu.

Programın sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı şovda, Onur Buldu ve Ecem Erkek gibi sevilen isimler de geri döndü.

Programın sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı şovda, Onur Buldu ve Ecem Erkek gibi sevilen isimler de geri döndü.

Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante gibi isimlerin yer aldığı programın, "Sonsuz vergi döngüsü" adlı skeci sosyal medyada büyük ses getirdi.

Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante gibi isimlerin yer aldığı programın, "Sonsuz vergi döngüsü" adlı skeci sosyal medyada büyük ses getirdi.

Türkiye'deki vergi sistemini ele alan skeçte, "Vergi vermeyenlerden vergi alsak neden yeni vergi arayalım?" ifadesi öne çıktı. Skeçte, bütçe açığını kapatmak için yeni vergiler bulma amacıyla toplanan bir komisyon canlandırıldı.

Türkiye'deki vergi sistemini ele alan skeçte, "Vergi vermeyenlerden vergi alsak neden yeni vergi arayalım?" ifadesi öne çıktı. Skeçte, bütçe açığını kapatmak için yeni vergiler bulma amacıyla toplanan bir komisyon canlandırıldı.

Komisyon üyesi, "Vergilendirmediğimiz hiçbir alan kalmadı. Verginin bile vergisini alıyoruz" diyerek, son zamanlarda artan yeni vergilere gönderme yaptı.

Komisyon üyesi, "Vergilendirmediğimiz hiçbir alan kalmadı. Verginin bile vergisini alıyoruz" diyerek, son zamanlarda artan yeni vergilere gönderme yaptı.
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"Vergisini verenlere odaklanalım, ne alacaksak onlardan alalım" şeklindeki repliklerle, skeç sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
twitter.com
x.com
twitter.com
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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