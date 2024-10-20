Güldür Güldür Show Bir Döndü Pir Döndü: "Sonsuz Vergi Döngüsü" Skecine Yorum Yağdı!
Güldür Güldür Show Bir Döndü Pir Döndü: "Sonsuz Vergi Döngüsü" Skecine Yorum Yağdı!
Yeni sezonuyla ekranlara dönen sevilen program Güldür Güldür Show, daha ilk bölümden sosyal medyanın gündemine yerleşti. Güldür Güldür Show'da 'Sonsuz vergi döngüsü' skecine adeta izleyenlerden yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BKM'nin popüler komedi programı 'Güldür Güldür Show', Show TV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programın sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı şovda, Onur Buldu ve Ecem Erkek gibi sevilen isimler de geri döndü.
Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante gibi isimlerin yer aldığı programın, "Sonsuz vergi döngüsü" adlı skeci sosyal medyada büyük ses getirdi.
Türkiye'deki vergi sistemini ele alan skeçte, "Vergi vermeyenlerden vergi alsak neden yeni vergi arayalım?" ifadesi öne çıktı. Skeçte, bütçe açığını kapatmak için yeni vergiler bulma amacıyla toplanan bir komisyon canlandırıldı.
Komisyon üyesi, "Vergilendirmediğimiz hiçbir alan kalmadı. Verginin bile vergisini alıyoruz" diyerek, son zamanlarda artan yeni vergilere gönderme yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın