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En Son Seksenler Dizisinde Oynamıştı: Rol Arkadaşı Ceyhun Fersoy'dan Vural Çelik'e Duygusal Veda!

En Son Seksenler Dizisinde Oynamıştı: Rol Arkadaşı Ceyhun Fersoy'dan Vural Çelik'e Duygusal Veda!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 23:52

Ünlü oyuncu Vural Çelik'in vefat haberinin ardından Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Ceyhun Fersoy'dan duygusal veda paylaşımı geldi.

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Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Oyuncunun vefat haberi sevenlerini üzdü.

Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Oyuncunun vefat haberi sevenlerini üzdü.

Avrupa Yakası Kubilay karakteri ile tanıdığımız Çelik, en son Seksenler dizisinde oynamıştı. Niyazi Urgan rolü ile yine hepimizi gülümsetmeyi başarmıştı.

Avrupa Yakası Kubilay karakteri ile tanıdığımız Çelik, en son Seksenler dizisinde oynamıştı. Niyazi Urgan rolü ile yine hepimizi gülümsetmeyi başarmıştı.

Seksenler'de karşılıklı oynadığı arkadaşını unutmayan Ceyhun Fersoy, "Nurlar içinde yat Vural abi" mesajıyla Çelik'e veda paylaşımı yaptı.

Seksenler'de karşılıklı oynadığı arkadaşını unutmayan Ceyhun Fersoy, "Nurlar içinde yat Vural abi" mesajıyla Çelik'e veda paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım:

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