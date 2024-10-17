Ölüm Haberiyle Hepimizi Şoke Eden Avrupa Yakası'nın Kubilay'ını İlk Kez Bu Sahne ile Tanımıştık!
Ölüm Haberiyle Hepimizi Şoke Eden Avrupa Yakası'nın Kubilay'ını İlk Kez Bu Sahne ile Tanımıştık!
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in vefat haberiyle şok olduk. Evinde ölü bulunan ünlü oyuncuyu Avrupa Yakası'ndaki unutulmaz sahnesi ile tanımıştık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Vural Çelik'in evinde hayatını kaybettiği haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı olan Birol Güven tarafından duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güven, duyurusunda "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" sözlerini kullandı. Ünlü oyuncunun ani vefatı, Türk sinema ve tiyatro camiasında büyük bir şok etkisi yarattı.
Çelik'in ani vefatının ardından izleyicilerin kalplerinde derin izler bıraktığı Avrupa Yakası akıllara geldi.
Çelik, özellikle "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu karakteriyle halkın hafızalarına kazınmıştı.
İşte Vural Çelik'in hayatımıza girdiği o sahne:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın