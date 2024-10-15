Çocuk Dayak Yememek için Bayıldım Numarası Yapıyormuş: Müge Anlı'da Duyduklarımız İçimizi Paramparça Etti!
Çocuk Dayak Yememek için Bayıldım Numarası Yapıyormuş: Müge Anlı'da Duyduklarımız İçimizi Paramparça Etti!
Müge Anlı'ya oğlunu aramak için katılan Hacer Çıranoğlu ve üç çocuğunun yaşadıkları hepimizi mahvetti. Yayındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Zalim babanın çocuklarını bayıltana kadar dövdüğü iddia edildi.
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30 yıl önce kocasına bırakıp gittiği oğlunu aramak için Hacer Çıranoğlu, Müge Anlı'ya başvurdu. Eşi Seyfi Birbir de yayına katılarak oğlunu nereye bıraktığını açıkladı.
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Eski eşi Seyfi Birbir çocuğa ne yaptığını bir türlü açıklayamadı. Önce "Evlatlık verdim." dedi, sonra fuara bıraktığını söyledi.
Müge Anlı ilk günden bu yana Seyfi'nin çocuğa bir şey yapmış olabileceği şüphesi üzerinde durdu. Çünkü Seyfi hakkında hem eşi ve eşinin ailesi hem de komşular alkol alıp çocukları dövdüğünü söyledi.
Bu iddialar giderek büyüdü. Duyduklarımız karşısında şok olduğumuz Müge Anlı'nın yayınına Hacer'in kız kardeşi katıldı. Kız kardeşi Seyfi'nin kendisini de uykudan uyandırıp dövdüğünü söyledi, ayrıca kız çocuğunu da aynı şekilde eve içkili gelip uyurken dövdüğünü açıkladı.
"Küçük kız artık dövmemesi için bayılmış taklidi yapıyordu." dedi. Anne Hacer ise dünkü yayında "Küçücük çocuklardı. Kalpleri de küçücük. Bence elinde kaldı. Öyle bir döverdi ki o çocukları elinde kalmış olabilir." dedi.
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Seyfi'nin alkolik olduğu ve içip gelip evde terör estirdiğini iddia eden birçok kişi yayına bağlandı. Hatta kendi ablası bile "Beni ahıra kapatıp öldüresiye dövdü. Artık dövmesin, diye ölmüş taklidi yaptım." dedi.
Kadın cinayetlerini, çocuk katliamlarını ve şiddeti konuştuğumuz bu günlerde duyduklarımız içimizi paramparça etti. Seyfi tüm iddiaları yalanlamaya devam ediyor.
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