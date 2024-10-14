Kayıp Oğlu ile İlgili Çelişkili Açıklamalarda Bulunan Adam Müge Anlı'yı Çıldırttı!
Kayıp Oğlu ile İlgili Çelişkili Açıklamalarda Bulunan Adam Müge Anlı'yı Çıldırttı!
30 yıl önce kocasına bırakıp gittiği oğlunu aramak için Hacer Çıranoğlu, Müge Anlı'ya başvurdu. Eski eşi Seyfi Birbir çocuğa ne yaptığını bir türlü açıklayamadı. Önce 'Evlatlık verdim.' dedi, sonra fuara bıraktığını söyledi. Anlı, bugünkü yayında adamın çelişkili açıklamaları karşısında çileden çıktı.
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Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı bulmak amacıyla Müge Anlı'nın programına katıldı. Hacer Çıranoğlu'nun hayat hikayesi oldukça dramatikti.
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14 yaşında Seyfi Birbir adlı bir adamla evlendirilmişti. Ancak, bu evlilikten üç çocuk sahibi olan Hacer, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti ve çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etti.
Bu durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden olan bir başka ayrıntı ise, eski kocasının 4 yaşındaki oğulları Serdar'ı tanımadığı bir kişiye verdiğini belirtmesiydi.
Müge Anlı'nın programında, Hacer Çıranoğlu ve eski eşi Seyfi Birbir karşı karşıya geldi. Seyfi Birbir, başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyledi. Ancak, programın ilerleyen dakikalarında, Seyfi Birbir, oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.
Ancak bugünkü yayında Anlı, izini sürdüğü Serdar ile ilgili hiçbir sonuç alamadığını söyleyerek Seyfi Bey'e gerçekleri anlatmasında ısrarcı oldu.
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Seyfi Birbir, Anlı'nın "Gerçekleri anlat!" çıkışına "Her şeyi anlattım. Gerçeği daha fazla düşünmek istemiyorum. Fuara bıraktım." diye karşılık verdi.
Anlı "Senin amacın 'Fuarı anlatayım. Nasılsa bunlar da bulamazlar. İş kapanır'. Eğer bizi başından savacağını zannediyorsan yanılıyorsun." diye konuştu.
Seyfi Bey yayındaki konuşmalarında bu kez de "Belki 1996 yılıdır." diye söyleyince Anlı çileden çıktı: "Karar ver. Hangi yıl? Senin yüzünden şimdi de gidip 1996 gazetelerine bakacağım. Bari bir ay söyle..." dedi.
Seyfi Bey ayı da çıkaramadığını söyleyince eski eşi Hacer, "Bu çocuk yaşıyor mu?" diye sordu: "El kadar çocuklarımı dövüyordun. Onun küçücük kalbinden ne olur? Yanlışlıkla mı öldürdün?"
Anlı da olayın başından beri Seyfi Bey ile ilgili çocuğu öldürmüş olabileceği üzerinde durdu. Bugünkü yayında "İlk geldiğinde çocuğu suya düşürdüğünü söylemiştin. Öyle bir şey mi oldu? Doğruyu söyle." diye de üsteledi.
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Ama Seyfi Bey, pazarcıdan bulduğu fotoğrafı ekiple paylaşıp "Bu benim oğlum olabilir." demeye devam etti. Yayın sonunda o fotoğraftakinin de Serdar olmadığı ortaya çıktı.
Ayrıca Seyfi Bey'in yayında eşiyle tartışırken "Oğlunu öldüren sensin. Onu bırakıp giderken düşünseydin." diye söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.
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