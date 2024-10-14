Kayıp Oğlu ile İlgili Çelişkili Açıklamalarda Bulunan Adam Müge Anlı'yı Çıldırttı!

30 yıl önce kocasına bırakıp gittiği oğlunu aramak için Hacer Çıranoğlu, Müge Anlı'ya başvurdu. Eski eşi Seyfi Birbir çocuğa ne yaptığını bir türlü açıklayamadı. Önce 'Evlatlık verdim.' dedi, sonra fuara bıraktığını söyledi. Anlı, bugünkü yayında adamın çelişkili açıklamaları karşısında çileden çıktı.