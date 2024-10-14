Güzel Aşklar Diyarı'nda Şok Ayrılık: Ekipten Ölüm Sahnesi Yazılmasını İstedi!
Güzel Aşklar Diyarı'nda Şok Ayrılık: Ekipten Ölüm Sahnesi Yazılmasını İstedi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinden flaş bir ayrılık haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu ekipten ölüm sahnesi istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D’nin yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı” gelen haberle herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç bölümdür yayınlanan diziden başrol oyuncusu Halil Ergün'ün ayrılacağı haberini Birsen Altuntaş verdi.
Kulislerden sızan bilgilere göre Ergün, senaryoda kendisine ölüm sahnesi yazılmasını istedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın