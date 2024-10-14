Görüş Bildir
Haberler
TV
Güzel Aşklar Diyarı'nda Şok Ayrılık: Ekipten Ölüm Sahnesi Yazılmasını İstedi!

Güzel Aşklar Diyarı'nda Şok Ayrılık: Ekipten Ölüm Sahnesi Yazılmasını İstedi!

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 11:08

Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinden flaş bir ayrılık haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu ekipten ölüm sahnesi istedi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kanal D’nin yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı” gelen haberle herkesi şaşırttı.

Kanal D’nin yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı” gelen haberle herkesi şaşırttı.

Birkaç bölümdür yayınlanan diziden başrol oyuncusu Halil Ergün'ün ayrılacağı haberini Birsen Altuntaş verdi.

Birkaç bölümdür yayınlanan diziden başrol oyuncusu Halil Ergün'ün ayrılacağı haberini Birsen Altuntaş verdi.

Kulislerden sızan bilgilere göre Ergün, senaryoda kendisine ölüm sahnesi yazılmasını istedi.

Kulislerden sızan bilgilere göre Ergün, senaryoda kendisine ölüm sahnesi yazılmasını istedi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın