Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yalı Çapkını ile İlgili Herkesi Şaşırtan Açıklama!
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yalı Çapkını ile İlgili Herkesi Şaşırtan Açıklama!
Sevilen dizi Yalı Çapkını'na gelen eleştirilerine Gülseren Budayıcıoğlu noktayı koydu. Dizinin yeni sezonu ile ilgili konuşan Budayıcıoğlu şok açıklaması ile izleyiciye tüyoyu verdi.
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Yalı Çapkını yeni sezonda izleyicisini hayal kırıklığına uğratmıştı. Seyran ve Ferit'in ayrılığı sezona damgasını vurmuştu.
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3. sezonda reytinglerde beklediği ivmeyi yakalayamayan Yalı Çapkını için eleştiriler yükseliyordu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlanan dizide nelerin yaşanacağını yine ünlü psikiyatrdan öğrendik.
Budayıcıoğlu'na bu eleştiriler sorulunca "Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor." dedi.
Seyran ve Ferit hayranlarına ise müjde gibi gelecek o haberi verdi. Budayıcıoğlu "Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız." diye konuştu.
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