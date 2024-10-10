İnci Taneleri Yeni Sezonu "Kadına Şiddet" Mesajı ile Açtı!
İnci Taneleri Yeni Sezonu "Kadına Şiddet" Mesajı ile Açtı!
İnci Taneleri yeni sezonda yeni bölümü ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. Bölüm başında verdiği mesajla 'Kadına şiddete hayır!' dedi.
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Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi “İnci Taneleri” sezonu açtı.
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Yeni sezonda ilk bölümü ile ekran karşısına çıkan dizi "Kadına şiddet" mesajı ile anlamlı bir başlangıç yaptı.
Yılmaz Erdoğan’la beraber Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizide "Kadına şiddete hayır!" denildi.
İzleyicinin takdirini toplayan dizinin ikinci sezonunda bakalım neler olacak... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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