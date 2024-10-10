İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün Bölüm Başı Kazancı Dudak Uçuklattı!
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün Bölüm Başı Kazancı Dudak Uçuklattı!
'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün yeni sezonda bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı. Dizinin popülerliği ve oyuncunun başarısına diyecek yok.
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"İnci Taneleri", bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile seyircilerin karşısına çıkıyor.
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Dizinin her bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılanırken, Dilber karakterinin sahneleri özellikle dikkat çekiyor.
Hazar Ergüçlü, "İnci Taneleri" dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük bir başarı yakaladı. Ergüçlü'nün yetenekli oyunculuğu kadar, diziden alacağı ücret de büyük bir ilgi çekti.
Yeni sezonla birlikte, Hazar Ergüçlü'nün diziden alacağı ücret de ortaya çıktı.
Başarılı oyuncu, her bölüm için tam 1 milyon TL kazanacak. Bu rakam, Ergüçlü'nün yeteneğinin yanı sıra, dizinin popülerliğinin de bir göstergesi.
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