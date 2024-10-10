Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'nın Oyuncuları Aynı Dizide Buluştu: Karı-Kocayı Oynayacaklar!
Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'nın Oyuncuları Aynı Dizide Buluştu: Karı-Kocayı Oynayacaklar!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılc ık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak yeni dizi ile anlaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Şenocak'ın Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler ile birlikte oynayacağını duyurdu. İkili dizide karı koca olacak.
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Kızılcık Şerbeti'nden gidişi ile Kıvılcım'ı yarı yolda bırakan Ertuğrul karakterine çok üzülmüştük. Eğer gitmeseydi belki de Kıvılcım şimdi çok mutlu olabilirdi.
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Ertuğrul karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kayra Şenocak'ın yeni dizisini Birsen Altuntaş duyurdu. Oyuncu ATV'de yayınlanacak Holding dizisine transfer oldu.
Hatırlarsanız, Holding dizisine Yalı Çapkını'ndan da bir transfer gerçekleşmişti. Bir süredir dizide ortalıkta görünmeyen gelin Asuman, yeni dizisini duyurmuştu.
Öznur Serçeler, Holding dizisinde Ceyda’ya hayat verecekti. İki oyuncu aynı dizide buluştu, hem de partner olarak!
Şenocak dizide Ceyda’nın (Öznur Serçeler) eşi Nesim’e hayat verecek. Sizce yakışmışlar mı? Yorumlarda buluaşlım...
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