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Yalnızca 'Bahar Dizisi Gurmelerinin' Bilebileceği Bomba Bahar Testi!

Yalnızca 'Bahar Dizisi Gurmelerinin' Bilebileceği Bomba Bahar Testi!

Bahar Dizi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 14:51

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisine hakimsen Onedio ekibinin hazırladığı quiz sana çıtır çerez gelecek. Önce sorular sonra ekibin eğlenceli videosunda gizlenen cevaplar!

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/OBgQmQ...
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1. Bahar'ın rahatsızlığını tetikleyen macun hangisiyidi?

1. Bahar'ın rahatsızlığını tetikleyen macun hangisiyidi?

2. Bahar TUS'tan kaç aldı?

2. Bahar TUS'tan kaç aldı?

3. Bahar ve Timur hangi tiyatro oyununda oynadı?

3. Bahar ve Timur hangi tiyatro oyununda oynadı?

4. Bahar'la Evren nerede tanıştı?

4. Bahar'la Evren nerede tanıştı?

5. Umay ne yaparken yaralandı?

5. Umay ne yaparken yaralandı?
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İşte yanıtlar ve ekibimizin eğlenceli videosu👇🏻

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