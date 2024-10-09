Yalnızca 'Bahar Dizisi Gurmelerinin' Bilebileceği Bomba Bahar Testi!
Yalnızca 'Bahar Dizisi Gurmelerinin' Bilebileceği Bomba Bahar Testi!
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/OBgQmQ...
Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisine hakimsen Onedio ekibinin hazırladığı quiz sana çıtır çerez gelecek. Önce sorular sonra ekibin eğlenceli videosunda gizlenen cevaplar!
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1. Bahar'ın rahatsızlığını tetikleyen macun hangisiyidi?
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2. Bahar TUS'tan kaç aldı?
3. Bahar ve Timur hangi tiyatro oyununda oynadı?
4. Bahar'la Evren nerede tanıştı?
5. Umay ne yaparken yaralandı?
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İşte yanıtlar ve ekibimizin eğlenceli videosu👇🏻
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