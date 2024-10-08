Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Mira'nın Yakınlaştığını Gören İzleyici Çıldırdı!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Mira'nın Yakınlaştığını Gören İzleyici Çıldırdı!
Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde Zeynep'i ve kendini unutan Cüneyd Efendi, yeni hayatında Mira ile flörtleşmeye başlayınca seyirciyi çileden çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı popüler dizi "Kızıl Goncalar", yeni sezonuyla adeta izleyicileri ekran başına kilitledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meryem'in cezaevinde bıçaklanarak komaya girmesi, Vahit Dergah'ın darbe yapması, Zeynep'in hamilelik yalanı ve sonunda anne olması, Cüneyt'in ise kendini sokaklara atıp kaybolmasıyla hikaye daha da çetrefilli bir hal aldı.
Dizi reytinglerde yükselişini sürdürürken her hafta zirvedeki yerini korumayı başarıyor. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümü ile de 1. sıraya yerleşti.
Levent'in kızı Mira, Cüneyd'in yerini buldu ancak bunu babasına bile söylemedi. Cüneyd, bir kütüphanenin çalışanıyla birlikte yaşamaya başladı ve Mira ile olan yakınlığı dikkat çekti. Ancak Cüneyd'in Mira'ya dokunması izleyicilerin tepkisini çekti.
Cüneyd'in bir sezon boyunca Zeynep'e dokunmasını bekleyen seyirci, yeni bölümde Mira ve Cüneyd sahnesi görünce şok oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın