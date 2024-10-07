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"Rezilsiniz!": Yabani Dizisindeki Kadın Cinayeti Sahnesi Bardağı Taşırdı!

"Rezilsiniz!": Yabani Dizisindeki Kadın Cinayeti Sahnesi Bardağı Taşırdı!

Yabani Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 13:57

Ülkemizde kadın cinayeti haberleri bitmek bilmiyorken dizilerde de işkence ve şiddet izlemek izleyiciyi usandırdı. Yabani dizisinin son bölümünde gösterilen kadın cinayeti sahnesi sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

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Türkiye, son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle derin bir üzüntü içinde. 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli genç kadınlar, Semih Çelik adlı bir kişi tarafından acımasızca öldürüldü.

Türkiye, son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle derin bir üzüntü içinde. 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli genç kadınlar, Semih Çelik adlı bir kişi tarafından acımasızca öldürüldü.

Bu olaylar, Türkiye'nin kadına yönelik şiddet konusunda daha fazla önlem alması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu olaylar, Türkiye'nin kadına yönelik şiddet konusunda daha fazla önlem alması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu olayların hemen ardından, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı "Yabani" adlı dizisi, kadın cinayeti sahnesi ile gündeme geldi.

Bu olayların hemen ardından, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı "Yabani" adlı dizisi, kadın cinayeti sahnesi ile gündeme geldi.

Dizide, geçen hafta Hande karakterinin öldürdüğü ve Simay Barlas'ın canlandırdığı Rüya karakterinin gömülme sahnesi büyük tepki çekti.

Dizide, geçen hafta Hande karakterinin öldürdüğü ve Simay Barlas'ın canlandırdığı Rüya karakterinin gömülme sahnesi büyük tepki çekti.

Hande'nin, "Bu kız gömülmeyi bile hak etmiyor, götürün çöpe atın." ifadesi, izleyicilerin tepkisini çekti.

Hande'nin, "Bu kız gömülmeyi bile hak etmiyor, götürün çöpe atın." ifadesi, izleyicilerin tepkisini çekti.
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Sosyal medya kullanıcıları artık izlediğimiz bu vahşete dayanamadı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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