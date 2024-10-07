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Behzat Ç. Sahnesini Paylaşan Mine Tugay, Kadın Cinayetlerine Karşı Hislerimize Tercüman Oldu

Behzat Ç. Sahnesini Paylaşan Mine Tugay, Kadın Cinayetlerine Karşı Hislerimize Tercüman Oldu

Behzat Ç
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 10:43

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Narkotik başkomiseri 'Suna' karakterini canlandıran Mine Tugay, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dizideki unutulmaz sahnesi ile tepki verdi.

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İlk kez 2010 yılında yayınlanan efsane dizi Behzat Ç.'de, güzel oyuncu Mine Tugay da yer almıştı.

İlk kez 2010 yılında yayınlanan efsane dizi Behzat Ç.'de, güzel oyuncu Mine Tugay da yer almıştı.

Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Narkotik başkomiseri "Suna" karakterini canlandırdı.

Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Narkotik başkomiseri "Suna" karakterini canlandırdı.

Erdal Beşikçioğlu ile karşılıklı oynadıkları bir sahne vardı ki uzun süre akıllardan çıkmadı.

Erdal Beşikçioğlu ile karşılıklı oynadıkları bir sahne vardı ki uzun süre akıllardan çıkmadı.

Birçok kişinin izlerken gözyaşlarına boğulduğu o sahne 2012 yılında çekilmişti. O sahnenin çekilmesine neden olan kadın cinayetlerinin üstünden tam 12 yıl geçti. Türkiye yine aynı yerde!

Birçok kişinin izlerken gözyaşlarına boğulduğu o sahne 2012 yılında çekilmişti. O sahnenin çekilmesine neden olan kadın cinayetlerinin üstünden tam 12 yıl geçti. Türkiye yine aynı yerde!

Güzel oyuncu o sahneyi paylaşarak geçtiğimiz günlerde bir cani tarafından katledilen iki genç kadın, İkbal ve Ayşenur'un ardından paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu o sahneyi paylaşarak geçtiğimiz günlerde bir cani tarafından katledilen iki genç kadın, İkbal ve Ayşenur'un ardından paylaşım yaptı.
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Mine Tugay'ın paylaşımı ve o sahne:

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