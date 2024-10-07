Behzat Ç. Sahnesini Paylaşan Mine Tugay, Kadın Cinayetlerine Karşı Hislerimize Tercüman Oldu
Behzat Ç. Sahnesini Paylaşan Mine Tugay, Kadın Cinayetlerine Karşı Hislerimize Tercüman Oldu
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İlk kez 2010 yılında yayınlanan efsane dizi Behzat Ç.'de, güzel oyuncu Mine Tugay da yer almıştı.
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Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Narkotik başkomiseri "Suna" karakterini canlandırdı.
Erdal Beşikçioğlu ile karşılıklı oynadıkları bir sahne vardı ki uzun süre akıllardan çıkmadı.
Birçok kişinin izlerken gözyaşlarına boğulduğu o sahne 2012 yılında çekilmişti. O sahnenin çekilmesine neden olan kadın cinayetlerinin üstünden tam 12 yıl geçti. Türkiye yine aynı yerde!
Güzel oyuncu o sahneyi paylaşarak geçtiğimiz günlerde bir cani tarafından katledilen iki genç kadın, İkbal ve Ayşenur'un ardından paylaşım yaptı.
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Mine Tugay'ın paylaşımı ve o sahne:
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