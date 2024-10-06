Vahşice Katledilen İkbal ve Ayşenur'un Ardından Müge Anlı'nın Konuşması Duygularımıza Tercüman Oldu!

16 yıldır ATV ekranlarında sunduğu Tatlı Sert programı ile yüzlerce cinayet aydınlatan Müge Anlı'nın geçtiğimiz yıllarda bir kadın cinayeti üzerine programda yaptığı konuşma İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından yeniden gündem oldu.