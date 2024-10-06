Vahşice Katledilen İkbal ve Ayşenur'un Ardından Müge Anlı'nın Konuşması Duygularımıza Tercüman Oldu!
Vahşice Katledilen İkbal ve Ayşenur'un Ardından Müge Anlı'nın Konuşması Duygularımıza Tercüman Oldu!
Kaynak: https://x.com/egombilir/status/184255...
16 yıldır ATV ekranlarında sunduğu Tatlı Sert programı ile yüzlerce cinayet aydınlatan Müge Anlı'nın geçtiğimiz yıllarda bir kadın cinayeti üzerine programda yaptığı konuşma İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından yeniden gündem oldu.
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Müge Anlı, tam 16 yıldır ATV ekranlarında sunduğu Tatlı Sert programı ile yüzlerce cinayet aydınlattı ve kayıpları buldu.
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Ne yazık ki zaman zaman programda acı haberler vermek zorunda da kaldı.
2020 yılında 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünü konu alan Anlı, o dönem yayında Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu.
O zaman da sözleri kalbimize ok gibi saplanan Anlı'nın, 2024 yılında yeniden gündem oldu.
Günümüzde peş peşe işlenen kadın cinayetlerinin ardından kullanıcılar tepkilerini sosyal medyada gösterdi.
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Müge Anlı'nın o konuşması da tekrar paylaşıldı ve milyonlarca etkileşim aldı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen ülkemiz aynı yerdeydi.
İşte o konuşması👇🏻
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