Yeniden Topun Ucundalar: RTÜK'ün Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne İnceleme Başlattığı İddia Edildi!
Yeniden Topun Ucundalar: RTÜK'ün Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne İnceleme Başlattığı İddia Edildi!
Kaynak: https://x.com/AdemMetan/status/184158...
RTÜK sezonun popüler dizileri Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ı mercek altına aldı. İçerik üreticisi Adem Metan sosyal medya hesabından 'RTÜK'ün Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne inceleme başlattığı bilgisi kesin.' dedi.
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NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar yayına girdiği ilk andan bu yana tartışmalı bir yapım haline geldi.
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Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı başarılı bir ekipten oluşan dizi, işlediği konular nedeniyle topun ucunda.
Geçtiğimiz sezon ilk kez yayın hayatına başladığında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanala idari para cezası kesmişti. Ayrıca diziye 2 kez yayın durdurma cezası vermişti.
Kızılcık Şerbeti de vurguladığı temalar nedeniyle diğer dizilerden farklılaşıyordu. Yeni sezonda o da dikkat çeken diziler arasına girdi.
Yeni sezonda yeniden mercek altına alınan diziler ile ilgili sosyal medyada RTÜK'ün işlem başlattığı iddia edildi.
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İçerik üreticisi Adem Metan sosyal medya hesabından "RTÜK'ün Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne inceleme başlattığı bilgisi kesin." dedi.
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