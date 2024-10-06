Katledilen Kadınların Ardından Yalı Çapkını Dizisinde İşlenen Şiddete Tepki Yağıyor!
Katledilen Kadınların Ardından Yalı Çapkını Dizisinde İşlenen Şiddete Tepki Yağıyor!
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i yarım saat arayla vahşice katleden Semih Çelik Türkiye'yi yasa boğdu. Artık kadın cinayeti haberlerine tahammülü kalmayan kullanıcılar sosyal medyadan dizilere de tepki gösterdi. Dizilerde kadınların aciz gösterilmesini eleştiren izleyiciler özellikle Yalı Çapkını'na isyan etti.
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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, cani erkek Semih Çelik tarafından vahşice katledildi. Ancak bu ne ilk ne de sondu!
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Ülkemizde cezasını bulmayan, katili bulunamayan ve işkence gören yüzlerce kadın var. Ancak ne yazık ki ekran karşısında bize empoze edilen hala kadına işkence!
Türkiye'yi yasa boğan cinayetlerin ardından kullanıcılar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken dizilere de taş geldi.
Dizilerde kadın şiddeti, çocuk istismarı ve nicesini göstermekten çekinmeyen yapımlara izleyiciden tepki yağdı.
İzleyenlerin radarına çoğunlukla Yalı Çapkını girdi. Dizide babasından ve eşinden şiddet gören Seyran'ın 3 sezondur aciz gösterilmesine tepkiler geldi..
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Bir izleyici "Dün iki gencecik kız katledildi ama biz kader motifi adı altında çekmediği sıkıntı kalmayan Seyrana oh oldu dedirtilecek bir senaryonun zorla izletilmesine şahit olduk." diye yazdı.
Ayrıca dizide 'saplantılı aşık' gibi gösterilen karakterin varlığına da ses yükseldi.
Artık televizyonu açtığımızda kadının dövüldüğü, sindirildiği hikayeler izlemek istemiyoruz.
Gönlümüz çok yorgun bir de üstüne dizilerdeki sarsıcı sahneler hepimizi üzüyor.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Toplumsal olaylarda diziler etkili olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...
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