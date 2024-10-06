Katledilen Kadınların Ardından Yalı Çapkını Dizisinde İşlenen Şiddete Tepki Yağıyor!

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i yarım saat arayla vahşice katleden Semih Çelik Türkiye'yi yasa boğdu. Artık kadın cinayeti haberlerine tahammülü kalmayan kullanıcılar sosyal medyadan dizilere de tepki gösterdi. Dizilerde kadınların aciz gösterilmesini eleştiren izleyiciler özellikle Yalı Çapkını'na isyan etti.