Görüş Bildir
Haberler
TV
Yalı Çapkını'nda Seyran'a Tecavüz Sahnesi Yazılmasını İsteyen Seyirci Mide Bulandırdı!

Yalı Çapkını'nda Seyran'a Tecavüz Sahnesi Yazılmasını İsteyen Seyirci Mide Bulandırdı!

Taciz yalı çapkını Tecavüz
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 16:58

Yalı Çapkını, değişen senaryosuyla reytinglerde ciddi bir düşüş yaşarken seyircilerden biri 'Seyran'a tecavüz sahnesi yazılsın' diyerek yapımcıya seslendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, hızla değişen hikâyesi nedeniyle reytinglerde bir türlü istediği sonucu alamıyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, hızla değişen hikâyesi nedeniyle reytinglerde bir türlü istediği sonucu alamıyor.

Dizinin eski günlerine geri dönmesi neredeyse imkansız olurken bir izleyici, yapım ekibine iğrenç bir teklifte bulundu.

Dizinin eski günlerine geri dönmesi neredeyse imkansız olurken bir izleyici, yapım ekibine iğrenç bir teklifte bulundu.

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin tecavüze uğradığı bir sahnenin yazılması gerektiğini belirten kullanıcı, ayrıca "Bunu gösterin" diyerek iyice mide bulandırdı.

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin tecavüze uğradığı bir sahnenin yazılması gerektiğini belirten kullanıcı, ayrıca "Bunu gösterin" diyerek iyice mide bulandırdı.

19 yaşındaki Ayşenur ve İkbal'in acısının henüz dinmemişken bir izleyicinin bu öneride bulunması yoğun tepki aldı ve söz konusu X kullanıcısı tweeti sildi.

19 yaşındaki Ayşenur ve İkbal'in acısının henüz dinmemişken bir izleyicinin bu öneride bulunması yoğun tepki aldı ve söz konusu X kullanıcısı tweeti sildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın