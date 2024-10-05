Yalı Çapkını'nda Seyran'a Tecavüz Sahnesi Yazılmasını İsteyen Seyirci Mide Bulandırdı!
Yalı Çapkını'nda Seyran'a Tecavüz Sahnesi Yazılmasını İsteyen Seyirci Mide Bulandırdı!
Yalı Çapkını, değişen senaryosuyla reytinglerde ciddi bir düşüş yaşarken seyircilerden biri 'Seyran'a tecavüz sahnesi yazılsın' diyerek yapımcıya seslendi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, hızla değişen hikâyesi nedeniyle reytinglerde bir türlü istediği sonucu alamıyor.
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Dizinin eski günlerine geri dönmesi neredeyse imkansız olurken bir izleyici, yapım ekibine iğrenç bir teklifte bulundu.
Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin tecavüze uğradığı bir sahnenin yazılması gerektiğini belirten kullanıcı, ayrıca "Bunu gösterin" diyerek iyice mide bulandırdı.
19 yaşındaki Ayşenur ve İkbal'in acısının henüz dinmemişken bir izleyicinin bu öneride bulunması yoğun tepki aldı ve söz konusu X kullanıcısı tweeti sildi.
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