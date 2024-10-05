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Ferit'in Seyran Evlendi Diye Diyar'a Evlenme Teklifi Ettiği Yalı Çapkını Fragmanına Tepkiler

Ferit'in Seyran Evlendi Diye Diyar'a Evlenme Teklifi Ettiği Yalı Çapkını Fragmanına Tepkiler

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 14:10

Sevilen dizi Yalı Çapkını eski ihtişamlı günlerinden çok uzakta. Her bölüm seyirciyi daha da şaşırtan dizi, bu defa fragmanda Ferit'in Diyar'a evlenme teklifi etmesiyle dumur etti.

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Star TV'nin bir dönem göz bebeği dizisi olan Yalı Çapkını, ihtişamlı günlerinden çok uzak.

Star TV'nin bir dönem göz bebeği dizisi olan Yalı Çapkını, ihtişamlı günlerinden çok uzak.

Hikâyeyi toparlamak yerine her bölüm daha da dibe batıran senaryo ekibinin amacının ne olduğunu bir türlü anlayamadığımız dizi, seyirciyi her bölüm daha da uzaklaştırmayı başarıyor.

Hikâyeyi toparlamak yerine her bölüm daha da dibe batıran senaryo ekibinin amacının ne olduğunu bir türlü anlayamadığımız dizi, seyirciyi her bölüm daha da uzaklaştırmayı başarıyor.

Başrol çiftin bir kenara atıldığı Yalı Çapkını, "Tekrarı yok, kesin izleyin" şeklindeki tanıtımıyla izleyiciyi meraklandırsa da yine seyirciye özümsetmeye çalıştığı senaryodan şaşmadı ve olumsuz yorumlar almayı başardı.

Başrol çiftin bir kenara atıldığı Yalı Çapkını, "Tekrarı yok, kesin izleyin" şeklindeki tanıtımıyla izleyiciyi meraklandırsa da yine seyirciye özümsetmeye çalıştığı senaryodan şaşmadı ve olumsuz yorumlar almayı başardı.

Sinan ve Seyran'ın gerdeğe gireceği gece Diyar ve Ferit'in de tesadüfen orada olmasıyla zaten şaşırtan bir bölüm sonu yayınlayan Yalı Çapkını, üzerine bir de sinir kat sayımızı arttıran bir fragmanla arzıendam etti.

Sinan ve Seyran'ın gerdeğe gireceği gece Diyar ve Ferit'in de tesadüfen orada olmasıyla zaten şaşırtan bir bölüm sonu yayınlayan Yalı Çapkını, üzerine bir de sinir kat sayımızı arttıran bir fragmanla arzıendam etti.

Seyran ve Sinan'ı gören Ferit'in inadından Diyar'a evlenme teklifi ettiği dizi artık dönülmez akşamın ufkuna doğru hızla ilerlerken fragmana öfke dolu yorumlar yağdı.

Seyran ve Sinan'ı gören Ferit'in inadından Diyar'a evlenme teklifi ettiği dizi artık dönülmez akşamın ufkuna doğru hızla ilerlerken fragmana öfke dolu yorumlar yağdı.
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İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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