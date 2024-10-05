Seyran'ın Sadece Ferit'le Seviştiğinin Altının Çizilmesi Yalı Çapkını Seyircisini Delirtti

Son iki sezondur her bölümü ayrı bir sinir sebebi olan Yalı Çapkını'nın son bölümüne Seyran'ın cinsel geçmişi damga vurdu. Sinan'la evlenen Seyran'ın Ferit'ten başkasıyla birlikte olmaya yanaşmaması ve bu durumun üstüne özelikle basılması seyirciyi kızdırdı.