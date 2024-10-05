Seyran'ın Sadece Ferit'le Seviştiğinin Altının Çizilmesi Yalı Çapkını Seyircisini Delirtti
Seyran'ın Sadece Ferit'le Seviştiğinin Altının Çizilmesi Yalı Çapkını Seyircisini Delirtti
Son iki sezondur her bölümü ayrı bir sinir sebebi olan Yalı Çapkını'nın son bölümüne Seyran'ın cinsel geçmişi damga vurdu. Sinan'la evlenen Seyran'ın Ferit'ten başkasıyla birlikte olmaya yanaşmaması ve bu durumun üstüne özelikle basılması seyirciyi kızdırdı.
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Star TV'nin bir dönem herkesin ayıla bayıla izlediği dizisi Yalı Çapkını, önlenemez düşüşüne hız kesmeden devam ediyor.
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Ferit'ten ayrıldıktan sonra ilişkiye başladığı Sinan'la yıldırım nikahı kıyan Seyran başta hepimizi dumur etmiş ve SeyFer için kavuşmak hayal olmuştu.
Senaryosuna en ufak bir anlam veremediğimiz dizide seyirciler başroller hatırına izlemeye devam ederken son bölüme Seyran'ın cinsel yaşamı damga vurdu.
Sinan'la evlenen Seyran, 2 yıldır beraber olmalarına rağmen Sinan'la hiç sevişmediğini belirtirken yalnızca Ferit'le birlikte olduğunu üzerine basa basa söyleyince seyirci iyice delirdi ve bu detayın bu kadar üzerinde durulması karşısında tepki gösterdi.
İşte o sahne:
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Gelen tepkiler de burada:
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