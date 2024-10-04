Doğa ve Fatih Aşkının Küllerinden Doğduğu Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Cuma akşamlarının fırtınalar estiren dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Ağır tempoda ilerleyen dizide Görkem'in Ünal ailesinden intikam almak için yaptıkları hepimizi dumur ederken finalde Doğa ve Fatih'in karşılaşması DoğFat partnerliğinin geri döneceğine dair sinyalleri güçlendirdi.