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Doğa ve Fatih Aşkının Küllerinden Doğduğu Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Doğa ve Fatih Aşkının Küllerinden Doğduğu Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 00:12

Cuma akşamlarının fırtınalar estiren dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Ağır tempoda ilerleyen dizide Görkem'in Ünal ailesinden intikam almak için yaptıkları hepimizi dumur ederken finalde Doğa ve Fatih'in karşılaşması DoğFat partnerliğinin geri döneceğine dair sinyalleri güçlendirdi.

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Show TV'nin her cuma akşamı ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine enfes bir bölümle ekranlarda arzıendam etti.

Show TV'nin her cuma akşamı ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine enfes bir bölümle ekranlarda arzıendam etti.

Görkem'in Ünal ailesini bitirme planlarını izlediğimiz Şerbo'da bölüm genel olarak durgun geçerken son sahne tüm izleyicileri ilk sezona götürdü.

Görkem'in Ünal ailesini bitirme planlarını izlediğimiz Şerbo'da bölüm genel olarak durgun geçerken son sahne tüm izleyicileri ilk sezona götürdü.

Fatih'in Görkem'le, Doğa'nın ise Giray'la tartışmasının ardından ikilinin ilk sezon bol bol gittiği kafede karşılaşması Fatik'in bunca karakteri bozuk davranışlarına rağmen bizi heyecanlandırdı.

Fatih'in Görkem'le, Doğa'nın ise Giray'la tartışmasının ardından ikilinin ilk sezon bol bol gittiği kafede karşılaşması Fatik'in bunca karakteri bozuk davranışlarına rağmen bizi heyecanlandırdı.

İlk sezonu aşırı dozda özlenen Şerbo'da DoğFat aşkının tüm yaşananlara rağmen tekrardan yeşerme ihtimalini gördüğümüz son sahne izleyicilere "Doğa ve Fatih'i istiyoruz" naraları attırırken haliyle bölümün bu kısmı epey gündem oldu.

İlk sezonu aşırı dozda özlenen Şerbo'da DoğFat aşkının tüm yaşananlara rağmen tekrardan yeşerme ihtimalini gördüğümüz son sahne izleyicilere "Doğa ve Fatih'i istiyoruz" naraları attırırken haliyle bölümün bu kısmı epey gündem oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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