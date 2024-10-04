Murat Soner, Siyah Kalp Dizisindeki Akrabalık İlişkilerini Fena Tiye Aldı

Televizyon dizileri hakkında yaptığı sert eleştirilerle gündemden düşmeyen Murat Soner'in radarına bu defa Siyah Kalp dizisi takıldı. Dizide 'Kim kimin çocuğu?' bir türlü çözülemezken söz konusu duruma Murat Soner'den eleştirel bir video geldi.