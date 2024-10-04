Murat Soner, Siyah Kalp Dizisindeki Akrabalık İlişkilerini Fena Tiye Aldı
Murat Soner, Siyah Kalp Dizisindeki Akrabalık İlişkilerini Fena Tiye Aldı
Televizyon dizileri hakkında yaptığı sert eleştirilerle gündemden düşmeyen Murat Soner'in radarına bu defa Siyah Kalp dizisi takıldı. Dizide 'Kim kimin çocuğu?' bir türlü çözülemezken söz konusu duruma Murat Soner'den eleştirel bir video geldi.
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Sivri dilli YouTuber Murat Soner, özellikle televizyondaki yerli dizileri yorumlamasıyla nam salmış durumda.
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Beğendiği dizi sayısı bir elin parmak sayısını geçmeyen Murat Soner, özellikle dizilerdeki mantık hatalarını ele alırken bu defa radarına Siyah Kalp dizisi takıldı.
Karmaşık aile ilişkileriyle izleyicinin kafasını epey karıştıran Siyah Kalp dizisindeki bu detayı ele alan Murat Soner, "Kim kimin çocuğu?" temalı videosuyla diziyi fena tiye aldı.
İşte Murat Soner'in Siyah Kalp eleştirisi:
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