Yeni Sezonu Merakla Beklenen Güldür Güldür'den Yeni Jenerik!

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Ecem Erkek ve Onur Buldu gibi oyuncuların kadroya geri döndüğü Güldür Güldür Show, Sezen Aksu'nun hazırladığı yeni şarkılarıyla yeni sezon tanıtımı yayınladı.