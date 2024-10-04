Yeni Sezonu Merakla Beklenen Güldür Güldür'den Yeni Jenerik!
Yeni Sezonu Merakla Beklenen Güldür Güldür'den Yeni Jenerik!
Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Ecem Erkek ve Onur Buldu gibi oyuncuların kadroya geri döndüğü Güldür Güldür Show, Sezen Aksu'nun hazırladığı yeni şarkılarıyla yeni sezon tanıtımı yayınladı.
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12. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Güldür Güldür Show, kadrosunda yaşanan ciddi değişikliklerle gündem olmuştu.
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Ecem Erkek ve Onur Buldu'nun kadrosuna geri döndüğü Güldür Güldür Show'da Alper Kul'un 11 sezonun ardından kadrodan çıkması üzücü bulunurken Güldür Güldür ekibinden beklenmedik bir sürpriz geldi.
12. sezon için "Hep Haklıyız" adlı yeni sezon şarkısını seslendiren Güldür Güldür ekibi, bu şarkıyı Sezen Aksu'dan almış.
İşte Güldür Güldür Show'un yeni sezon şarkısı:
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