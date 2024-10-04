3. Kez Partner Olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'dan "Doğaçlama" Video
3. Kez Partner Olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'dan "Doğaçlama" Video
Show TV'de yayınlanacak olan Kalpazan dizisiyle beraber 3. kez partner olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'dan Kalpazan setinden video geldi.
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Fazilet Hanım ve Kızları ve Teşkilat dizilerinde partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, televizyonun en beğenilen çiftlerinden biri.
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Hayranlarının ısrarıyla 3. kez Kalpazan dizisiyle partner olan ikilinin bu hamlesi büyük heyecanla karşılanırken sevilen partnerlerden video geldi.
Kalpazan dizisinin sosyal medya hesabında yayınlanan bir "doğaçlama" video çeken Ertuğrul ve Baysal'ın o anları hayranlarını resmen mest etti.
İşte Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un o halleri:
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