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Tek Suçu Güzel Olmak Olan Yazgül, Televizyona Geri Dönüyor!

Tek Suçu Güzel Olmak Olan Yazgül, Televizyona Geri Dönüyor!

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 17:49

Esra Erol'daki 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle kısa sürede fenomen olan Yazgül, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle gündem olmuştu. Yazgül, şimdi sürpriz bir programla televizyona geri dönüyor.

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Geçtiğimiz sene Esra Erol'un programında eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle gündem olan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" sözüyle adeta fenomen haline gelmişti.

Geçtiğimiz sene Esra Erol'un programında eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle gündem olan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" sözüyle adeta fenomen haline gelmişti.

Bir süre programda yer alan Yazgül, eşiyle yüzleştikten sonra anlaşmalı boşanmış ve ardından TikTok'ta karşımıza çıkmıştı.

Bir süre programda yer alan Yazgül, eşiyle yüzleştikten sonra anlaşmalı boşanmış ve ardından TikTok'ta karşımıza çıkmıştı.

TikTok yayınları açan Yazgül, yaptırdığı estetikleri yayınlayıp "Shakira gibi oldum" açıklaması yaparken şimdi bambaşka bir konuyla gündemi meşgul ediyor.

TikTok yayınları açan Yazgül, yaptırdığı estetikleri yayınlayıp "Shakira gibi oldum" açıklaması yaparken şimdi bambaşka bir konuyla gündemi meşgul ediyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak duran fenomen Yazgül, Fatih Ürek ile Gelin Görümce programıyla geri dönüyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak duran fenomen Yazgül, Fatih Ürek ile Gelin Görümce programıyla geri dönüyor!

Söz konusu programa izdivaç programından tanıdığımız Solmaz ve Esra Erol'dan tanıdığımız Cemile de katılmıştı.

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