Tek Suçu Güzel Olmak Olan Yazgül, Televizyona Geri Dönüyor!
Tek Suçu Güzel Olmak Olan Yazgül, Televizyona Geri Dönüyor!
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Geçtiğimiz sene Esra Erol'un programında eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle gündem olan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" sözüyle adeta fenomen haline gelmişti.
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Bir süre programda yer alan Yazgül, eşiyle yüzleştikten sonra anlaşmalı boşanmış ve ardından TikTok'ta karşımıza çıkmıştı.
TikTok yayınları açan Yazgül, yaptırdığı estetikleri yayınlayıp "Shakira gibi oldum" açıklaması yaparken şimdi bambaşka bir konuyla gündemi meşgul ediyor.
Uzun süredir ekranlardan uzak duran fenomen Yazgül, Fatih Ürek ile Gelin Görümce programıyla geri dönüyor!
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