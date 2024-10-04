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17 Yıl Geçmiş! Yabancı Damat Dizisindeki Üçüzlerin Son Halini Mutlaka Görmelisiniz

17 Yıl Geçmiş! Yabancı Damat Dizisindeki Üçüzlerin Son Halini Mutlaka Görmelisiniz

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 16:06 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 16:23

Yabancı Damat dizisinin her oyuncusu unutulmaz bir karakteri canlandırdı. Ancak Nazire ile Ruşen çiftinin üçüz çocukları unutulmadı, her zaman merak konusu oldu. Bu içerikte onların son halini paylaştık. Gelin hep birlikte bakalım.

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Yabancı Damat dizisini bilmeyeniniz yoktur. 3 sezondan oluşan dizi, Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşk öyküsünü ekranlara taşımıştı.

Yabancı Damat dizisini bilmeyeniniz yoktur. 3 sezondan oluşan dizi, Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşk öyküsünü ekranlara taşımıştı.

Nazlı ve Niko'nun aşkları dillere pelesenk olmuş, bunun yanı sıra iki tarafın aile fertlerinin hikayeleri çok konuşulmuştu.

Nazlı ve Niko'nun aşkları dillere pelesenk olmuş, bunun yanı sıra iki tarafın aile fertlerinin hikayeleri çok konuşulmuştu.

Nazire ile Ruşen çifti de bunlardan biridir. Ve tabii onların üçüz çocukları... Dizinin finalinin tam 17 sene geçti ama biz hâlâ onların çocukluğunu unutmadık.

Nazire ile Ruşen çifti de bunlardan biridir. Ve tabii onların üçüz çocukları... Dizinin finalinin tam 17 sene geçti ama biz hâlâ onların çocukluğunu unutmadık.

Peki onlar ne haldeler? Şimdilerde hepsi kendi meslekleriyle uğraşıyor ve bildiğimiz kadarıyla oyunculuk yapmıyorlar. Biri mimarlık, biri çevirmenlik, biri de finans sektöründe çalışıyor.

Oyunculuk alanında ilerleselerdi bu üçlüyü izlemek keyifli olabilirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Oyunculuk alanında ilerleselerdi bu üçlüyü izlemek keyifli olabilirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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