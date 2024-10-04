17 Yıl Geçmiş! Yabancı Damat Dizisindeki Üçüzlerin Son Halini Mutlaka Görmelisiniz
17 Yıl Geçmiş! Yabancı Damat Dizisindeki Üçüzlerin Son Halini Mutlaka Görmelisiniz
Yabancı Damat dizisinin her oyuncusu unutulmaz bir karakteri canlandırdı. Ancak Nazire ile Ruşen çiftinin üçüz çocukları unutulmadı, her zaman merak konusu oldu. Bu içerikte onların son halini paylaştık. Gelin hep birlikte bakalım.
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Yabancı Damat dizisini bilmeyeniniz yoktur. 3 sezondan oluşan dizi, Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşk öyküsünü ekranlara taşımıştı.
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Nazlı ve Niko'nun aşkları dillere pelesenk olmuş, bunun yanı sıra iki tarafın aile fertlerinin hikayeleri çok konuşulmuştu.
Nazire ile Ruşen çifti de bunlardan biridir. Ve tabii onların üçüz çocukları... Dizinin finalinin tam 17 sene geçti ama biz hâlâ onların çocukluğunu unutmadık.
Oyunculuk alanında ilerleselerdi bu üçlüyü izlemek keyifli olabilirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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