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Hani Marjinal Bizdik? Eniştesine Göğsünün Fotoğrafını Gönderdi, Savunması Şaşırttı

Hani Marjinal Bizdik? Eniştesine Göğsünün Fotoğrafını Gönderdi, Savunması Şaşırttı

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 19:32

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine insanı hayrete düşüren anlar yaşandı. Uzun süredir kayıp olan Cennet Solak isimli kadın, ablasının kocasına göğsünün fotoğraflarını attığını iddia etti. Ablanın savunması ise herkesi şaşırttı.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine izleyenleri dumur eden bir olay ele alındı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine izleyenleri dumur eden bir olay ele alındı.

1 haftadır kayıp olan kardeşi Cennet Solak için Esra Erol'a başvuran abla Neslihan, Erol'un sayesinde kardeşine kavuştu. Fakat bu buluşmayla beraber ilginç sırlar gün yüzüne çıktı.

1 haftadır kayıp olan kardeşi Cennet Solak için Esra Erol'a başvuran abla Neslihan, Erol'un sayesinde kardeşine kavuştu. Fakat bu buluşmayla beraber ilginç sırlar gün yüzüne çıktı.

Programa bir video gönderen Cennet, ablası için "Bana en büyük kazığı attın" deyip şu ifadelerde bulundu:

Programa bir video gönderen Cennet, ablası için "Bana en büyük kazığı attın" deyip şu ifadelerde bulundu:

'Eşim bana ihanet etti onu asla affetmeyeceğim bu nedenle evli terk ediyorum. Tavuk soteye sarımsakları bütün bütün koymadım diye benimle kavga ettin. Neslihan seni affetmeyeceğim sen bana en büyük kazığı attın.'

Ablasının göğsünün fotoğraflarını çekip eşine gönderdiğini iddia eden Cennet herkesi şoke ederken, Neslihan'ın savunması daha da büyük şaşkınlık yarattı.

Ablasının göğsünün fotoğraflarını çekip eşine gönderdiğini iddia eden Cennet herkesi şoke ederken, Neslihan'ın savunması daha da büyük şaşkınlık yarattı.

"Gögsümde bir kitle vardı. Eniştemin tanıdığı uzman vardı. Video istedi, videoları attığım için yanlış anlaşıldım."

"Gögsümde bir kitle vardı. Eniştemin tanıdığı uzman vardı. Video istedi, videoları attığım için yanlış anlaşıldım."
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Abla Neslihan'ın savunması gerçekçi bulunmazken Cennet, eşinin kendisini defalarca aldattığını ve üstelik abla Neslihan'ın kocası tarafından da istismar edildiğini açıkladı.

Abla Neslihan'ın savunması gerçekçi bulunmazken Cennet, eşinin kendisini defalarca aldattığını ve üstelik abla Neslihan'ın kocası tarafından da istismar edildiğini açıkladı.

'Ben 11 yaşındayken senin kocan beni taciz etti siz niye beni korumadınız? Yanımda durmadınız? Bana nenem sahip çıktı. 13 yaşında yine taciz etti beni.'

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