Hani Marjinal Bizdik? Eniştesine Göğsünün Fotoğrafını Gönderdi, Savunması Şaşırttı
Hani Marjinal Bizdik? Eniştesine Göğsünün Fotoğrafını Gönderdi, Savunması Şaşırttı
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine izleyenleri dumur eden bir olay ele alındı.
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1 haftadır kayıp olan kardeşi Cennet Solak için Esra Erol'a başvuran abla Neslihan, Erol'un sayesinde kardeşine kavuştu. Fakat bu buluşmayla beraber ilginç sırlar gün yüzüne çıktı.
Programa bir video gönderen Cennet, ablası için "Bana en büyük kazığı attın" deyip şu ifadelerde bulundu:
Ablasının göğsünün fotoğraflarını çekip eşine gönderdiğini iddia eden Cennet herkesi şoke ederken, Neslihan'ın savunması daha da büyük şaşkınlık yarattı.
"Gögsümde bir kitle vardı. Eniştemin tanıdığı uzman vardı. Video istedi, videoları attığım için yanlış anlaşıldım."
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Abla Neslihan'ın savunması gerçekçi bulunmazken Cennet, eşinin kendisini defalarca aldattığını ve üstelik abla Neslihan'ın kocası tarafından da istismar edildiğini açıkladı.
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