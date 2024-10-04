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Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın Nerede Olduğu Ortaya Çıktı!

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın Nerede Olduğu Ortaya Çıktı!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 23:23

3 sezondur Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor sezon başından beri dizide yok. Dizinin son bölümünde Halis Ağa'nın nerede olduğu ortaya çıktı.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuyla ekranlara geri döndü.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuyla ekranlara geri döndü.

Yeni kadrosu ve hikâyesiyle bir türlü beğenilmeyen dizi, Asuman'ı canlandıran Öznur Serçeler'in de diziden ayrılmasıyla iyice rayından çıktı.

Yeni kadrosu ve hikâyesiyle bir türlü beğenilmeyen dizi, Asuman'ı canlandıran Öznur Serçeler'in de diziden ayrılmasıyla iyice rayından çıktı.

Serçeler'in sezon başından beri dizide yer almamasının ardından diziden ayrıldığı haberi gelirken aynı şekilde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor'un da dizide olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Serçeler'in sezon başından beri dizide yer almamasının ardından diziden ayrıldığı haberi gelirken aynı şekilde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor'un da dizide olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Çetin Tekindor hakkında henüz ayrılık haberi gelmezken son yayınlanan bölümde Halis Ağa'nın nerede olduğunu öğrendik.

Çetin Tekindor hakkında henüz ayrılık haberi gelmezken son yayınlanan bölümde Halis Ağa'nın nerede olduğunu öğrendik.

Yalı Çapkını senaryosuna göre Halis Ağa şu an İsveç'te! Bakalım Çetin Tekindor önümüzdeki bölümlerde diziye dahil olacak mı?

Yalı Çapkını senaryosuna göre Halis Ağa şu an İsveç'te! Bakalım Çetin Tekindor önümüzdeki bölümlerde diziye dahil olacak mı?

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