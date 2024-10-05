Cemal'in Takıntılı Bir Sapık Olduğunu Öğrendiğimiz Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler
Cemal'in Takıntılı Bir Sapık Olduğunu Öğrendiğimiz Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine enfes bir bölümle ekrana geldi. Bir klasik olarak bölüm sonrası fragmanını izleyiciden esirgemeyen Şerbomuz, nur topu gibi bir sapığımız olduğunu gösterdi.
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Gözümüzün nuru dizimiz Kızılcık Şerbeti, dün akşam (4 Ekim) muhteşem bir bölümle yine seyircisini ekran başına oturtmayı başardı.
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Doğa ve Fatih'in sürpriz buluşmasıyla son bulan dizi her zamanki gibi izleyiciden tam not alırken bölüm sonrası yayınlanan fragmanla tüylerimiz bir anda diken diken oldu.
Fragmanda Ömer ve Kıvılcım'ın çiftinin boşandıklarını izleyen seyirciler olarak hüsran denizinde kulaç atmaya hazırlanırken geçtiğimiz bölüm Ömer'e tehditvari hareketlerde bulunan Cemal'in resmen sapık olduğunu öğrendik.
Kıvılcım'ın kollarına gelmesini bekleyen ve 'Sevgilim' diyen Cemal'in sağlam ayakkabı olmadığı her halinden belli olsa da Şerbo izleyicisi bir dizide bu kadar psikopat karakterin yer alamayacağını düşünerek yine yanıldı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:
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Fragmana gelen tepkiler de burada:
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