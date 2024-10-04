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Her Bölüm Daha da Dibe Batan Yalı Çapkını Yine Seyirciyi Çıldırttı!

Her Bölüm Daha da Dibe Batan Yalı Çapkını Yine Seyirciyi Çıldırttı!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 00:45

İlk sezonuyla fırtınalar estirmesine rağmen şimdilerde ufak bir esinti bile yaratamayan Yalı Çapkını, 'Tekrarı yok' sloganıyla yeni bölümünü yayınladı. Tüm izleyicileri diziyi televizyonda izlemeye teşvik etmeye çalışan Yalı Çapkını yine çorba gibi bir bölümle ekrana gelip izleyiciyi hayal kırıklığına sürükledi. Haliyle diziye tepkiler gecikmedi.

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İlk sezon kırdığı reyting rekoru hala geçilemeyen Yalı Çapkını, 2. sezondan beri önlenemez bir düşüş yaşıyor.

İlk sezon kırdığı reyting rekoru hala geçilemeyen Yalı Çapkını, 2. sezondan beri önlenemez bir düşüş yaşıyor.

Senaristin başrol çift Seyran ve Ferit'le ne alıp veremediğini anlayamadığımız dizide karakterler bir türlü kavuşamazken 3. sezonda yine beklenen oldu ve hikâye çorbaya döndü.

Senaristin başrol çift Seyran ve Ferit'le ne alıp veremediğini anlayamadığımız dizide karakterler bir türlü kavuşamazken 3. sezonda yine beklenen oldu ve hikâye çorbaya döndü.

Yalı Çapkını reytingleri şaşırtıcı bir şekilde dibe vururken senaryoda değişiklik yapmak yerine 'Tekrarı yok, televizyondan izleyin' duyurusu yapan dizi, izleyiciyi kendisine böyle çekmeye çalıştı.

Yalı Çapkını reytingleri şaşırtıcı bir şekilde dibe vururken senaryoda değişiklik yapmak yerine 'Tekrarı yok, televizyondan izleyin' duyurusu yapan dizi, izleyiciyi kendisine böyle çekmeye çalıştı.

Diziye şans veren bir grup izleyici, izlediğini bin pişman olurken Ferit'in Diyar için ağlamasından tutun da Seyran'ın Sinan'la gerdeğe gireceği otele Ferit'in de gelmesine kadar dizi resmen Dallas'a döndü.

Diziye şans veren bir grup izleyici, izlediğini bin pişman olurken Ferit'in Diyar için ağlamasından tutun da Seyran'ın Sinan'la gerdeğe gireceği otele Ferit'in de gelmesine kadar dizi resmen Dallas'a döndü.

Haliyle tepki dolu yorumlar gecikmedi.

İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:

İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:
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