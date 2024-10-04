Her Bölüm Daha da Dibe Batan Yalı Çapkını Yine Seyirciyi Çıldırttı!

İlk sezonuyla fırtınalar estirmesine rağmen şimdilerde ufak bir esinti bile yaratamayan Yalı Çapkını, 'Tekrarı yok' sloganıyla yeni bölümünü yayınladı. Tüm izleyicileri diziyi televizyonda izlemeye teşvik etmeye çalışan Yalı Çapkını yine çorba gibi bir bölümle ekrana gelip izleyiciyi hayal kırıklığına sürükledi. Haliyle diziye tepkiler gecikmedi.