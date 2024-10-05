Yaprak Dökümü'nde Oğuz, Ferhunde'yi Rol Gereği Gerçekten Dövmüş!
Yaprak Dökümü'nde Oğuz, Ferhunde'yi Rol Gereği Gerçekten Dövmüş!
Bir döneme damga vuran efsane dizi Yaprak Dökümü ekibi o yıllarda hala yayında olan Beyaz Show'a konuk olmuştu. Dizide unutamadığı sahneleri anlatan oyunculardan Oğuz'u canlandıran Tolga Karel, rol gereği Ferhunde'yi döverken işin bir anda gerçek bir kavgaya dönüştüğünü açıklamış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü, bir televizyon efsanesi olarak anılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'a taşınan geleneksel ve tutucu bir ailenin başına gelenleri anlatan Yaprak Dökümü tam anlamıyla "düşman başına" bir tutumla ekrana gelirken dizi ekibi yıllar önce konuk oldukları Beyaz Show'da samimi açıklamalarda bulunmuş.
Beyaz Show'a tam kadro konuk olan dizi ekibine "En unutamadığınız sahne hangisi?" diye soran Beyazıt Öztürk, mikrofonu Oğuz'u canlandıran Tolga Karel'e uzatınca ortaya epey şaşırtıcı anlar çıkmış.
55. bölümde Oğuz'un Ferhunde'yi dövdüğü sahneyi unutamadığını anlatan Karel, bunun sebebini Ferhunde'yi canlandıran Deniz Çakır'ı gerçekten dövmesi olarak anlatınca stüdyo resmen buz kesmiş.
Yönetmenin teşvik etmesi sonucu rol gereği gösterilmesi gereken şiddet gerçeğe dönerken Deniz Çakır, "Kafam kanamıştı" şeklinde yorum yapmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın