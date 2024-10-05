Yaprak Dökümü'nde Oğuz, Ferhunde'yi Rol Gereği Gerçekten Dövmüş!

Bir döneme damga vuran efsane dizi Yaprak Dökümü ekibi o yıllarda hala yayında olan Beyaz Show'a konuk olmuştu. Dizide unutamadığı sahneleri anlatan oyunculardan Oğuz'u canlandıran Tolga Karel, rol gereği Ferhunde'yi döverken işin bir anda gerçek bir kavgaya dönüştüğünü açıklamış.