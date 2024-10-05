MasterChef Onur'un Beyza'ya Yorumu Aşk İddialarını Güçlendirdi!

MasterChef 7. sezonunun başından beri seyircinin radarına takılan Beyza ve Onur arasındaki kafa karıştıran ilişki sosyal medya hesaplarına da sıçramıştı. Onur'un Beyza'ya yaptığı düşündüren yorum ise aşk iddialarını bir kez daha güçlendirdi.