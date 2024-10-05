MasterChef Onur'un Beyza'ya Yorumu Aşk İddialarını Güçlendirdi!
MasterChef Onur'un Beyza'ya Yorumu Aşk İddialarını Güçlendirdi!
MasterChef 7. sezonunun başından beri seyircinin radarına takılan Beyza ve Onur arasındaki kafa karıştıran ilişki sosyal medya hesaplarına da sıçramıştı. Onur'un Beyza'ya yaptığı düşündüren yorum ise aşk iddialarını bir kez daha güçlendirdi.
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu başladığından beri Onur ve Beyza'yı bir türlü dilimizden düşüremedik.
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İlk bölümlerden itibaren ikilinin arasındaki elektrik seyirciler olarak gözümüze çarpmış ve "Bu çiftten olur" demiştik.
Beyza ve Onur arasında hala nasıl bir ilişki olduğu muamma olurken diğer yarışmacıların yakıştırmalarından tutun da jürinin tavrına kadar aslında bir aşkın söz konusu olduğu apaçık ortada.
Yarışmanın yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Beyza ve Onur sık sık birbirlerinin paylaşımlarına yorum yaparken bu kez Onur'un bir yorumu gözlerden kaçmadı.
Genellikle yarışma ve aşçılık temalı yorumlar yapan Onur, bu defa "Nazar değmesin" yazarak aşk iddialarını güçlendirdi.
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