Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan Taksiye Binmek İçin Arap Turist Taklidi Yaptı!
Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan Taksiye Binmek İçin Arap Turist Taklidi Yaptı!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Kayhan'ın taksiye binmek için Arap turist taklidi yaptığı anlar damga vurdu. O anlar kısa sürede viral olurken taksicilere gönderme yapan sahne ağlanacak halimize güldürdü.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne dizinin en absürt karakterlerinden Kayhan damgasını vurdu.
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İşte gitmek için taksi bekleyen Kayhan, hiçbir taksiyi durduramayınca çareyi yeni saç ektirmiş Arap turist taklidi yapmakta buldu.
Saniyeler için taksi durdurmayı başaran Kayhan, taksiciye gerçeği söyleyip iş yerine giderken izlerken epey güldüren sahne acı bir gerçeği bir kez daha yüzümüze vurmuş oldu.
İşte taksicilerin müşteri seçmesine gönderme içeren o sahne:
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